كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2025 والقنوات الناقلة....

ينتظر متابعي كرة القدم المصرية والعربية أيضاً لقاء هام بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

استطاع أبناء القلعة البيضاء في التاهل بعد مشوار كبير تخطى فيه الكثير من الفرق التي تؤدي بشكل قوي هذا الموسم، مثل مودرن فيوتشر وسموحة، قبل أن يصطدم بسيراميكا كليوباترا ويتأهل على حسابهم بنتيجة 2-1، ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيرهم ببطولة غالية على عُشاق النادي.

على الجانب الأخر يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد حصده لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وعلى الرغم من خسارته للدوري المصري إلا أنه قدم أداءً غاية في القوة حتى اللحظات الأخيرة، وفي مشواره في كأس مصر استطاع أن يتخطى المقاولون العرب وإنبي ومن ثم البنك الأهلي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2025 والقنوات الناقلة.