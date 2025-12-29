يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وغينيا الاستوائية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من الجزائر وغينيا الاستوائية، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من السودان وبوركينا فاسو.

ويحتل محاربو الصحراء صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وضمن الوصول إلى الدور القادم، على الجانب الآخر، سيعمل منتخب غينيا الاستوائية، الذي يتذيل الترتيب دون أي نقطة، للظهور بشكل مشرف أمام محاربي الصحراء، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه بعد توديع البطولة بشكل رسمي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.