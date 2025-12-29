تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP
بلال محمد

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر وغينيا الاستوائية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من الجزائر وغينيا الاستوائية، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من السودان وبوركينا فاسو.

ويحتل محاربو الصحراء صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وضمن الوصول إلى الدور القادم، على الجانب الآخر، سيعمل منتخب غينيا الاستوائية، الذي يتذيل الترتيب دون أي نقطة، للظهور بشكل مشرف أمام محاربي الصحراء، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه بعد توديع البطولة بشكل رسمي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة بتوقيت مصر.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس أفريقيا 2025، مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة مجموعة beIN Max لبث مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تنقل المباراة 2025 عبر قنوات beIN Max 1.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء الجزائر وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الجزائر - غينيا الاستوائيةالأربعاء 31 ديسمبر 2025،
    17:00 المغرب والجزائر، 18:00 مصر    		beIN Max 1مولاي الحسنحفيظ دراجي

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • تشكيل الجزائر المتوقع أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىلوكا زيدان
    خط الدفاعريان آيت نوري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - رفيق بلغالي
    خط الوسطهشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر - آدم رزقان
    خط الهجوم فارس شعيبي - محمد الأمين عمورة - بغداد بونجاح
كأس أمم إفريقيا
غينيا الاستوائية crest
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
0