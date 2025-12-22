يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر والسودان، ضمن مواجهات الجولة الاولى من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك الجزائر والسودان، في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

ويدخل المنتخب الجزائر البطولة بمعنويات مرتفعة، وسيعمل محاربو الصحراء على التكشير عن أنيابهم مبكرًا في البطولة، في محاولة منهم لتحقيق اللقب الغالي، على الجانب الآخر سيعمل المنتخب السوداني، على الظهور بشكل مميز والتسلح بكل قوته للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره نحو بطاقة التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.