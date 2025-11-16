تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة ودية بهدفين مختلفين تجمع كلًا من البرازيل وتونس، على الأراضي الفرنسية، في إطار استعداد الفريقين للاستحقاقات الدولية القادمة.

يسعى المنتخب البرازيلي، للاستعداد بكل قوة لخوض منافسات كأس العالم القادم، على الجانب الآخر، بنفس الطموح يسعى منتخب تونس، إلى الاستعداد لخوض منافسات المونديال، ولكن قبل المونديال سيخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب الشهر القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

  • ما موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟

    موعد مباراة البرازيل وتونس الودية 2025، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب بيار موروا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت تونس.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس الودية 2025؟

    حصلت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة البرازيل وتونس، الودية ومن المنتظر أن تذيع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    البرازيل - تونسالثلاثاء 18 نوفمبر 2025،
    22:30 السعودية، 20:30 تونس    		أبو ظبي الرياضية 1بيار موروا

  • تشكيل البرازيل المتوقع لمباراة تونس الودية 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىإيدرسون
    خط الدفاعويسلي - ماركينيوس - جابرييل - هنريكي
    خط الوسطكاسيميرو - جيماريش - لوكاس باكيتا
    خط الهجومإستيفاو - فينيسيوس جونيور - رودريجو

  • تشكيل تونس المتوقع لمباراة البرازيل الودية 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىأيمن داحمان
    خط الدفاعيان فاليري - علي العابدي - ديلان برون - منتصر الطالبي
    خط الوسطإلياس السخيري - حنبعل المجبري - إسماعيل الغربي
    خط الهجومإلياس سعد – عمر العيوني – حمزة المستوري
