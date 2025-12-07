تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب المدينة التعليمية، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي البحرين والسودان في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

منتخب البحرين، ودع البطولة بعد الخسارة من العراق والجزائر، وسيعمل على مصالحة الجماهير امام السودان، والخروج بنتيجة إيجابية، على الجانب الآخر منتخب السودان، تعادل مع الجزائر، وخسر من العراق، وسيعمل على تقديم أداء مميز أمام شقيقه البحريني في الجولة الختامية لدور المجموعات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025؟

    موعد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 9 ديسمبر ديسمبر 2025، على ملعب المدينة التعليمية.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية والبحرين، السابعة بتوقيت السودان، التاسعة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025؟

    تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1.

    وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

    كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

    وستنقل مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025 عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN SPORTS HD.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

    سوف يتم نقل مباريات كأس العرب 2025 عبر قناة beIN الرسمية على يوتيوب كما يقوم موقع جول بالتغطية المباشرة للعديد من مباريات البطولة، ويمكنك متابعتها على موقع جول قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الجزائر - السودانالثلاثاء 9 ديسمبر 2025،
    20:00 السعودية والبحرين، 19:00 السودان    		beIN Xtra 1المدينة التعليميةعامر الخوذيري
    دبي الرياضية أحمد الشحي
    الشارقة الرياضيةسالم السالمي
    عمان الرياضية-
    شاشامحمد حسين
    الكويت الرياضيةمحمد النحوي
    الكاس 
    أبو ظبي الرياضية
     

  • تشكيل البحرين المتوقع أمام السودان في كأس العرب 2025

    التشكيل| 3-4-3
    حراسة المرمىمحمد الغربلي
    خط الدفاععبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بنعدي
    خط الوسطفينسينت إيمانويل - السيد ضياء - كميل الأسود - علي مدن
    خط الهجوممحمد مرهون - محمد الرميحي - مهدي حميدان

  • تشكيل السودان المتوقع أمام البحرين في كأس العرب 2025

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىمنجد النيل
    خط الدفاعياسر جوباك - محمد ارنق - مصطفى كرشوم - أحمد طبنجة
    خط الوسطعمار طيفور - والي الدين خضر - صلاح عادل
    خط الهجومعبد الرؤوف يعقوب - الجزولي نوح - محمد عبد الرحمن
