أحمد مجدي

موعد مباراة الإمارات والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل منتخب العراق ضيفًا على نظيره الإماراتي في مواجهة قوية ضمن ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفريق الفائز من المواجهتين بين الإمارات والعراق سينضم إلى المنتخبات الأربعة الأخرى، على أن يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفًا مباشرة إلى نهائي الملحق العالمي، بينما تخوض المنتخبات الثلاثة المتبقية مباراتي نصف نهائي لتحديد المتأهلَين الآخرين إلى المرحلة النهائية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    موعد مباراة الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، على ملعب محمد بن زايد.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق، التاسعة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة الإمارات والعراق عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الإمارات - العراقالخميس 13 نوفمبر 2025،
    20:00 السعودية والعراق، 21:00 الإمارات    		beIN SPORTS 2محمد بن زايدعصام الشوالي

  • التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات أمام العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

    التشكيل| 4-2-4
    حراسة المرمىخالد عيسى
    خط الدفاعلوكاس بيمنتا - خليفة الحمادي - كوامي أوتون - يحيى الغساني
    خط الوسطعبدالله رمضان - يحيى نادر
    خط الهجومنيكولاس خيمينيز - كايو لوكاس - كايو كانيدو - برونو أوليفيرا

  • التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىجلال حسن
    خط الدفاعميرخاس دوسكي - حسن علي - مناف يونس - ريبين سولاقا
    خط الوسطإيمار شير - زيدان إقبال - كيفن يعقوب - أمير العماري
    خط الهجوممهند علي - علي الحمادي
