موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة....

يتجدد اللقاء مرة أخرى في الدوري المصري بين الأهلي وطلائع الجيش، لحساب الجولة 17 من المسابقة العريقة.

الأهلي يريد مواصلة حملة الحفاظ على لقبه، الذي حققه الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز، الخصم الأهم هذا الموسم على اللقب.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة بصعوبة أمام حرس الحدود، لكن بيراميدز لا يزال في الصدارة بفارق 3 نقاط، وبالتالي لا مجال لفقدان أي نقطة ضد طلائع الجيش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة .