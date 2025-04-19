موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة....

يستمر الأهلي في رحلة الدفاع عن لقبه القاري حينما يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز في ربع النهائي على الهلال السوداني، بينما أقصى صن داونز نظيره الترجي التونسي في مشواره نحو نصف النهائي.

وحقق الأهلي نتيجة إيجابية بالتعادل السلبي دون أهداف في بريتوريا، ليسهل مهمته نسبيًا قبل لقاء العودة في القاهرة.

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وسوف يواجه الصاعد من هذا الدور الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نهائي البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.