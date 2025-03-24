موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستمر الأهلي في رحلة الدفاع عن لقبه القاري حينما يستضيف جاره الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

الأهلي تأهل عن وصافة المجموعة الثالثة خلف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعد خسارة المباراة الأخيرة في دور المجموعات.

أما الهلال فقد تأهل متصدرًا لمجموعته برصيد 10 نقاط يليه مولودية الجزائر.

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وسوف يواجه المنتصر من هذه المباراة الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.