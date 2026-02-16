موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق دوري روشن السعودي مواجهة مرتقبة، حين يلتقي الأهلي مع النجمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من موسم 2025-2026، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدّم مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، جعلته قريبًا من دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. ويسعى “الراقي” إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه بين الكبار، وتُبقيه في دائرة الضغط على فرق الصدارة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يخوض النجمة المباراة بطموحات لا تقل أهمية، حيث يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للخروج من مراكز الهبوط، إذ يتواجد في المركز الأخير.

وفي السطور التالية، يقدّم لكم جول تفاصيل موعد مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.