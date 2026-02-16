Goal.com
Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق دوري روشن السعودي مواجهة مرتقبة، حين يلتقي الأهلي مع النجمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من موسم 2025-2026، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدّم مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، جعلته قريبًا من دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. ويسعى “الراقي” إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه بين الكبار، وتُبقيه في دائرة الضغط على فرق الصدارة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يخوض النجمة المباراة بطموحات لا تقل أهمية، حيث يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للخروج من مراكز الهبوط، إذ يتواجد في المركز الأخير.

وفي السطور التالية، يقدّم لكم جول تفاصيل موعد مباراة الأهلي والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.

  • ما موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 19 فبراير 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الأهلي - النجمةالخميس 19 فبراير 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		ثمانيةمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية
