يستضيف الأهلي، نظيره الفيحاء، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي يدخل المباراة راغبًا في مصالحة أنصاره بعد الخسارة المفاجئة في الجولة المنصرمة أمام الفتح 2-1.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.