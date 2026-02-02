Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
مصعب صلاح

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يترقّب عشاق دوري روشن السعودي مواجهة مرتقبة، حين يلتقي الأهلي مع الحزم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من موسم 2025-2026، على أرضية ملعب الإنماء.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدّم مستويات مستقرة خلال الفترة الماضية، جعلته قريبًا من دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. ويسعى “الراقي” إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه بين الكبار، وتُبقيه في دائرة الضغط على فرق الصدارة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يخوض الحزم المباراة بطموحات لا تقل أهمية، حيث يطمح للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب. الفريق يدرك أن تحقيق نتيجة أمام منافس بحجم الأهلي قد يفتح له الباب للتقدم نحو مراكز أكثر أمانًا، ويمنحه زخمًا معنويًا مهمًا لبقية مشواره في المسابقة.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل اختلاف الأهداف بين الفريقين، ما يُنذر بمباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة مع حاجة كل طرف للنقاط.

وفي السطور التالية، يقدّم لكم جول تفاصيل موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى جانب القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة.

  • ما موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 5 فبراير 2026، على ملعب الإنماء.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الأهلي - الحزمالخميس 5 فبراير 2026
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		ثمانيةالإنماء
دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الحزم crest
الحزم
الحزم
0