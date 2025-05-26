موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد نهائي كأس الملك السعودي 2025 والذي سيجمع الاتحاد والقادسية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمزيد...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب الإنماء، لمتابعة نهائي كأس الملك السعودي 2025، والذي سيجمع الاتحاد مع القادسية.

الاتحاد يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، ويسعى للهيمنة على البطولات المحلية، بعد تحقيق لقب دوري روشن، يريد إضافة لقب جديد لخزائنه، وإثبات أنه الفريق الأفضل هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يهدف القادسية إلى تحقيق المفاجأة والفوز بأول لقب له منذ سنوات طويلة، وتأكيد مكانته وسط الكبار.

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وكان الاتحاد قد حجز مقعده في النهائي المنتظر بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على الجانب الآخر القادسية وصل للنهائي، بعد تخطي الرائد بهدف نظيف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة نهائي كأس الملك السعودي 2025 بين الاتحاد والقادسية والقنوات الناقلة..