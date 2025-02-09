موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025، الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة...

أصبحت بطولة كأس ملك إسبانيا أكثر إثارة في السنوات الأخيرة بعد تغيير نظامها، مما فتح المجال للكثير من المفاجآت وخروج الأندية الكبيرة مبكرًا.

ومنذ موسم 2018-2019 حتى الآن يفوز بالبطولة كل عام فريق مختلف، فبعد أن حققها فريق فالنسيا جاء الدور على ريال سوسييداد ثم برشلونة ثم ريال بيتيس وريال مدريد وأخيرًا أتلتيك بيلباو.

ومع وصولنا إلى الأمتار الأخيرة من المسابقة من المنتظر أن يزداد الحماس والمنافسة، وترتفع الرغبة لدى الفرق المشاركة، في الفوز باللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.