علي سمير

وسط الشكوك المُحيطة بمستقبله.. كارباخال يُعلن الموعد الأقرب لعودته إلى الملاعب!

الإصابات مستمرة في ملاحقة المدافع المخضرم

كشف داني كارباخال مدافع ريال مدريد، عن الموعد المتوقع لعودته مرة أخرى إلى الملاعب، بعد إصابته في الكلاسيكو الأخير أمام الغريم التقليدي برشلونة.

ريال فاز بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 26 أكتوبر الماضي، في مباراة شهدت العديد من اللقطات المثيرة، كان أبرزها إصابة كارباخال وأنباء غيابه لفترة طويلة.

 وأكد وقتها النادي الملكي في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع لتدخل جراحي دقيق في الركبة اليمنى، مما يمثل ضربة قوية للفريق الذي بدأ يستعيد توازنه تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو.

  • المدافع الإسباني يعلن موعد عودته

    كارباخال قال في تصريحات عبر برنامج "إل شيرينجيتو":"خطتي هي العودة من جديد في بداية عام 2026، مع وجود ضمانات بمشاركتي في المباريات بنسبة جاهزية تصل إلى 100%".

    ويمنح المدافع المخضرم بذلك مدربه تشابي ألونسو دفعة جيدة، حول إمكانية عودته مرة أخرى بمنتصف الموسم، بعد التوقعات حول إمكانية ابتعاده لفترة أطول من ذلك بكثير، نظرًا للسجل الطويل لكارباخال مع الإصابات.

    ومن المقرر أن يعتمد ألونسو على المدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن لحين عودة زميله، وسط الشكوك المُحيطة بلاعب ليفربول السابق لعدم تكراره لمستوياته مع الريدز.

    تفاصيل إصابة كارباخال

     نتائج الفحوصات التي خضع لها داني كارباخال، كشفت عن وجود "جسم حر داخل المفصل" في ركبته اليمنى. هذا التشخيص يعني غالبًا وجود قطعة صغيرة من الغضروف أو العظم انفصلت وتسببت في ألم وتورم، وهو ما استدعى قرارًا فوريًا بضرورة التدخل الجراحي.

    وبعدها أجرى اللاعب جراحة تهدف إلى إزالة هذا الجسم الغريب وإصلاح أي ضرر ناتج عنه داخل مفصل الركبة. ورغم أن جراحة المنظار تعد أقل توغلًا، إلا أن طبيعة الإصابة وموقعها الحساس يعنيان أن فترة التعافي لن تكون قصيرة، مما يمثل انتكاسة حقيقية للاعب الذي يعد أحد أعمدة الخبرة في غرفة ملابس الميرينجي.

  • سجل مقلق ومستقبل غامض

    لا يمكن النظر إلى هذه الإصابة بمعزل عن السجل الطبي المروع لداني كارباخال. اللاعب الذي كان يومًا ما الظهير الأيمن الأفضل في العالم، تحول إلى زائر دائم للعيادات الطبية.

    تاريخه مع الإصابات في الركبة تحديدًا يثير القلق، حيث سبق له أن تعرض لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة في عام 2020.

    والأخطر من ذلك، هو غيابه شبه الكامل عن موسم 2024-2025 الماضي، بعد تعرضه لإصابة معقدة في الرباط الصليبي في أكتوبر 2024. هذه الإصابات المتكررة، بالإضافة إلى مشاكل عضلية لا حصر لها، وحتى مشكلة قلبية نادرة أبعدته عن الملاعب في عام 2017، ترسم صورة للاعب يقاتل جسده باستمرار. وفي عمر 33 عامًا، تصبح عملية التعافي من جراحة جديدة في الركبة أكثر تعقيدًا، وتجعل النادي يفكر جديًا في الاعتماد على بدائل طويلة الأمد.

    ريال بدأ البحث عن بديل

    كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد بدأ في دراسة خيارات لتعزيز الجبهة اليمنى، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الظهير المخضرم داني كارباخال، والتي أثارت قلق الجهاز الفني والإداري في النادي الملكي.

    بحسب شبكة "ديفينسا سنترال"، فإن عدة وسطاء، خصوصًا من إيطاليا، تواصلوا خلال الساعات الماضية مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، لاستطلاع موقف النادي من إمكانية التعاقد مع بديل في مركز الظهير الأيمن.

    ومن بين الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد، يبرز اسم الدولي التركي زكي تشيليك، لاعب روما الإيطالي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026 ولم يتم تجديده حتى الآن.

    تشير التقارير إلى أن اللاعب زكي تشيليك، قد يكون متاحًا للانتقال إلى ريال مدريد، في يناير المقبل مقابل عرض يُقدر بحوالي 5 ملايين يورو.

    يُعد الدولي التركي زكي تشيليك أحد أبرز الأسماء التي طُرحت لتدعيم ريال مدريد، خصوصًا بعد تألقه مع روما على مدار الموسمين الماضي والحالي في الدوري الإيطالي.

    فاللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يتميز بمرونة تكتيكية واضحة، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن، كما تم توظيفه مؤخرًا كقلب دفاع على الجهة اليمنى، وهو ما أظهر فيه مستوى جيد بحسب تصريحات اللاعب نفسه.

    ورغم ذلك، فإن إدارة ريال مدريد لا تبدو في الوقت الحالي متحمسة لاتخاذ خطوة فورية، حيث تظل الأولوية القصوى هي متابعة حالة كارباخال الصحية، على أمل أن يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

    إلا أن الحذر يبقى واجبًا، خصوصًا أن الإصابة تتعلق بالركبة، واللاعب سيبلغ الرابعة والثلاثين من عمره في يناير المقبل، وهو ما يجعل فترة التعافي أكثر تعقيداً بالنظر إلى عدد المواسم التي خاضها على أعلى مستوى.

