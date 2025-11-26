لا يحظى الاتحاد بموسم جيد في 2025-2026، محليًا وقاريًا، وقد اختلف المحللون والإعلاميون والمشجعون حول أسباب ذلك، وآخرهم كان الإعلامي سعود الصرامي الذي قدم وجهة نظر صادمة اتهم خلالها الاتحاديين أنفسهم بنحر النادي. فما الذي قاله؟
"الاتحاديون هم من نحر الاتحاد" .. وجهة نظر صادمة تُبرئ الميزانية والنجوم من خيبة أمل الموسم الجاري
الاتحاد يُعقد وضعه في دوري أبطال آسيا للنخبة
زاد الاتحاد من صعوبة وضعه في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد خسارته في ملعب الإنماء بجدة أمام الدحيل القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
الفريق لم يُحقق سوى نصف النقاط المتاحة من الجولات الأربعة السابقة، حيث يمتلك حاليًا 6 نقاط تضعه في المركز السادس بفارق 6 نقاط عن الهلال في الصدارة، وقد جمد رصيده عند تلك النقطة السادسة وبات بعيدًا عن الصدارة بـ9 نقاط بل وبات تأهله للدور القادم مهددًا.
العميد يتبقى له 3 مباريات 2 منها في ملعبه، أمام الغرافة وناساف، والأخيرة ضد السد في قطر، وقد أصبح مطالبًا بالفوز فيها جميعًا أو على الأقل في اثنتين منها لضمان تأهله للمراحل الإقصائية.
"الاتحاديون نحروا الاتحاد!"
الإعلامي سعود الصرامي طرح وجهة نظر صادمة في وضع الاتحاد الصعب هذا الموسم، محليًا وقاريًا، مفادها أن الاتحاديون أنفسهم هم المسؤولون عن هذه المعاناة وخيبة الأمر في 2025-2026.
وأوضح الصرامي أن الفوضى الإدارية التي يعيشها الاتحاد انتقلت إلى وسط الميدان، مشيرًا إلى أن القرارات الإدارية تسببت في هذا الوضع الكارثي للفريق خاصة إقالة المدرب لوران بلان بعد تتويجه بالثنائية المحلية الموسم الماضي.
حيث قال خلال حضوره في برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن" على إذاعة العربية أف أم "الاتحاد خسر في بداية الموسم رئيس مجلس إدارته لؤي مشعبي، النادي كان مستقرًا إداريًا وفنيًا في الموسم الماضي فيما كان هناك بعض الاتحاديين من محبي لعب دور البطولات يُحاولون هز هذا الاستقرار".
أضاف "الجميع يُحاول أخذ السبق في الاتحاد وتكرار جملة "أنا أول من قال"، وقد أصبح ذلك العنوان الرئيسي في المشهد الاتحادي بمجرد رحيل مشعبي، الفريق فاز بالثنائية وجاء الصيف وانتهى وهنا بدأنا نسمع آراء الناس المؤمنين بآرائهم لا بالاستقرار، وهو ما أدى لإقالة المدرب لوران بلان أفضل مدرب في الموسم الماضي والذي كافأه الرئيس الحالي بجائزة أفضل مدرب خلال مواجهة الفتح".
"هذا أدى لانهيار الفريق تمامًا وجعله دون قائد، لذا من نحر الاتحاد هم الاتحاديون، فالمال متوفر والنجوم متوفرة لكن الصراعات وبحث الجميع عن دور البطولة تفوق على المال والنجوم. رحل بلان وجاء كونسيساو وهو مدرب كبير لكن كما يبدو فالمدرب السابق له مناصرين داخل الملعب بقيادة بنزيما وحسام عوار وموسى ديابي وخارج الملعب مثل الرئيس التنفيذي، واليوم الاتحاد يحصد ثمار ما فعله من أن جعل أفضل مدرب في دوري روشن وهو اول المقالين في الموسم الجاري!".
وأتم الصرامي مؤكدًا أن تصريحات كونسيساو تؤكد وجود فوضى إدارية وعدم استقراروارتباك في جميع ما يخص الفريق، مشيرًا إلى أن مواجهة الدحيل تُشبه كثيرًا مباراة الاتحاد أمام الخليج في دوري روشن السعودي التي استطاع الفريق العودة بها من التأخر 4-0 إلى التعادل 4-4، موضحًا أن اللاعبين هم من تحركوا بعد التأخر المهين في أرض الملعب ولكنهم أدركوا التعادل محليًا ولم يستطيعوا قاريًا.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن تسع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الجولة الأخيرة من دوري روشن، التاسعة، شهدت عودة العميد للانتصارات بالفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الفريق سقط في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الدحيل القطري في ملعب الإنماء بأربعة أهداف مقابل هدفين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.
ما القادم للاتحاد؟
الاتحاد أمامه فرصة جديدة لإنقاذ موسمه والحفاظ على آماله الضئيلة بالفوز بلقب ما بعد تراجع حظوظه كثيرًا في دوري روشن السعودي وصعوبة وضعه في دوري أبطال آسيا للنخبة.
العميد سيواجه الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت القادم، والفوز سيمنحه فرصة التواجد في نصف نهائي المسابقة.
بعدها، سيتوقف النشاط المحلي والقاري طويلًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب المقامة في قطر خلال ديسمبر القادم.