"الاتحاديون هم من نحر الاتحاد" .. وجهة نظر صادمة تُبرئ الميزانية والنجوم من خيبة أمل الموسم الجاري

الإعلامي سعود الصرامي طرح وجهة نظر صادمة في وضع الاتحاد الصعب هذا الموسم، محليًا وقاريًا، مفادها أن الاتحاديون أنفسهم هم المسؤولون عن هذه المعاناة وخيبة الأمر في 2025-2026.

وأوضح الصرامي أن الفوضى الإدارية التي يعيشها الاتحاد انتقلت إلى وسط الميدان، مشيرًا إلى أن القرارات الإدارية تسببت في هذا الوضع الكارثي للفريق خاصة إقالة المدرب لوران بلان بعد تتويجه بالثنائية المحلية الموسم الماضي.

حيث قال خلال حضوره في برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن" على إذاعة العربية أف أم "الاتحاد خسر في بداية الموسم رئيس مجلس إدارته لؤي مشعبي، النادي كان مستقرًا إداريًا وفنيًا في الموسم الماضي فيما كان هناك بعض الاتحاديين من محبي لعب دور البطولات يُحاولون هز هذا الاستقرار".

أضاف "الجميع يُحاول أخذ السبق في الاتحاد وتكرار جملة "أنا أول من قال"، وقد أصبح ذلك العنوان الرئيسي في المشهد الاتحادي بمجرد رحيل مشعبي، الفريق فاز بالثنائية وجاء الصيف وانتهى وهنا بدأنا نسمع آراء الناس المؤمنين بآرائهم لا بالاستقرار، وهو ما أدى لإقالة المدرب لوران بلان أفضل مدرب في الموسم الماضي والذي كافأه الرئيس الحالي بجائزة أفضل مدرب خلال مواجهة الفتح".

"هذا أدى لانهيار الفريق تمامًا وجعله دون قائد، لذا من نحر الاتحاد هم الاتحاديون، فالمال متوفر والنجوم متوفرة لكن الصراعات وبحث الجميع عن دور البطولة تفوق على المال والنجوم. رحل بلان وجاء كونسيساو وهو مدرب كبير لكن كما يبدو فالمدرب السابق له مناصرين داخل الملعب بقيادة بنزيما وحسام عوار وموسى ديابي وخارج الملعب مثل الرئيس التنفيذي، واليوم الاتحاد يحصد ثمار ما فعله من أن جعل أفضل مدرب في دوري روشن وهو اول المقالين في الموسم الجاري!".

وأتم الصرامي مؤكدًا أن تصريحات كونسيساو تؤكد وجود فوضى إدارية وعدم استقراروارتباك في جميع ما يخص الفريق، مشيرًا إلى أن مواجهة الدحيل تُشبه كثيرًا مباراة الاتحاد أمام الخليج في دوري روشن السعودي التي استطاع الفريق العودة بها من التأخر 4-0 إلى التعادل 4-4، موضحًا أن اللاعبين هم من تحركوا بعد التأخر المهين في أرض الملعب ولكنهم أدركوا التعادل محليًا ولم يستطيعوا قاريًا.