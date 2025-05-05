مورينيو يدخل الصورة وهذا المرشح الأول! .. تطورات مثيرة لـ"خليفة" جورج جيسوس في الهلال

قائمة المرشحين في تزايد مستمر؛ ولكن..

ملف المدرب الجديد هو الأكثر سخونة داخل نادي الهلال حاليًا؛ وذلك في أعقاب "إقالة" المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، من منصبه.

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الهلال أقال جيسوس من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد خسارة حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، مع إسناد المهمة إلى أسطورته محمد الشلهوب، بشكلٍ مؤقت.

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وخسر الهلال حلم التتويج القاري؛ بعد السقوط (1-3) أمام النادي الأهلي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي النخبة الآسيوية.