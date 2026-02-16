(C)Getty Images
بعد اعتراف البرتغالي بمكالمة بيريز .. بند ال"10 أيام" يشعل شائعات عودة مورينيو إلى ريال مدريد
ماذا حدث؟
عقب انتصار بنفيكا الملحمي على ريال مدريد 4-2 لحساب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، خرج مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريح كشف فيه عن مفاوضات من أجل عودته لفترة جديدة للنادي الملكي.
وقال مورينيو إن أوسكار ريبوت، شخصية مقربة منه ومن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، اتصل به ورتب كل شيء من أجل عودته إلى مدريد، ولكن في النهاية اتفق مع بنفيكا وتولى زمام الأمور في النادي البرتغالي.
بند يغير كل شيء
وبحسب "آس"، يملك مورينيو بندًا في عقده مع بنفيكا يتيح له المغادرة مجانًا الصيف المقبل ولكن لمدة 10 أيام فقط بحسب الاتفاق بين المدير الفني ورئيس النادي ريو كوستا.
كواليس وضع هذا البند تعود لوقت المفاوضات بين الثنائي مورينيو وكوستا، إذ كان الأخير في خضم معركة انتخابية ولم يكن أكيدًا فوزه، فتم وضع البند في حال خسارته ورغبة الإدارة الفائزة أو مورينيو برحيله.
شائعات عودة مورينيو تعود
ومنذ رحيل تشابي ألونسو منتصف الموسم الحالي وتعيين ألفارو أربيلوا مدربًا للنادي الملكي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم 2025-2026، وتم ربط مورينيو بالعودة لتدريب النادي الملكي.
وأوضحت "آس" أن نية مورينيو الاستمرار مع بنفيكا الموسم المقبل، ولكن في حال وصول اتصال من ريال مدريد وفلورنتينو بيريز، قد يغير مورينيو موقفه ويغادر النادي البرتغالي نحو العاصمة الإسبانية.
