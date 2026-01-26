Goal.com
Robert MorenoGetty Images
Francesco Schirru

"سألته عن النوم" .. إقالة مدرب إسبانيا السابق من تدريب فريقه بسبب استخدام الذكاء الصناعي!

في روسيا وإسبانيا، يتحدث الجميع عن إقالة مورينو، يقال إنه كان يستخدم الذكاء الاصطناعي في معظم عمله كمدرب.

استخدام الذكاء الاصطناعي هو أحد أكثر الموضوعات التي نوقشت في السنوات الأخيرة. هناك من يدافع عنه بشدة، ومن يهاجمه دون تمييز، ومن يحاول تقييمه بعناية. 

في عالم كرة القدم، في بداية عام 2026، يتحدث الجميع عن حالة روبرت مورينو، المدرب الإسباني الذي تم فصله من نادي سوتشي الروسي لاستخدامه ChatGPT في أداء معظم عمله كمدرب.

أندريه أورلوف، الرئيس التنفيذي السابق لنادي سوتشي، هو من بين أكبر منتقدي مورينو، وهو مستعد للتأكيد، كما ذكرت صحيفة ماركا، أن استخدام ChatGPT كان ممكنًا لمساعدة المدرب في عمله، ولكنه بالتأكيد لم يكن الطريقة الوحيدة لقيادة النادي في العمل اليومي.

"بالنسبة لنا، كانت الذكاء الاصطناعي أداة يمكن أن تساعد المدرب في عمله. لكنها لم تكن الأداة الوحيدة".

  • التدريبات والتكتيكات

    أورلوف يتهم مورينو بأنه سأل ChatGPT عن التكتيكات اللازمة في سوتشي، وأفضل اللاعبين في السوق الذين يمكن ضمهم إلى الفريق، وكيفية تنظيم الرحلات.

    وقال أورلوف: "كنا نخطط للرحلة من سوتشي إلى خاباروفسك، لكنه أراد أن نتبع مسارًا اقترحته عليه الذكاء الاصطناعي".

    وأتبع: ""كنا في حيرة من أمرنا، لأن تلك التوجيهات كانت ستجبر اللاعبين على عدم النوم لمدة 28 ساعة. لكن في النهاية، اتبعنا ذلك المسار بالضبط".

    سألته: "روبرت، كل شيء رائع، لكن متى سينام اللاعبون؟"

    • إعلان

  • مورينو يرفض الاتهامات

    وفقًا لما ذكرته "AS"، نفى مورينو تمامًا اتهامات أورلوف. الاعتراف الوحيد الذي أدلى به هو أنه استخدم ChatGPT لترجمة من الروسية إلى الإسبانية "كما يفعل أي شخص".

    وفقًا لمورينو، غادر أورلوف قبل رحيل مورينو، وبالتالي فإن الاتهامات لا معنى لها: "مصدر هذه المعلومات هو مدير سابق للنادي كان هناك خلافات مهنية معه أدت إلى رحيله. لا يوجد أي بيان رسمي من نادي سوتشي يؤكد هذه الرواية".

    وأردف: "لم أستخدم أبدًا ChatGPT أو أي ذكاء اصطناعي لاتخاذ قرارات بشأن التشكيلات أو اختيار اللاعبين. هذا غير صحيح على الإطلاق. ما فعلته أحيانًا هو استخدامه للترجمة بين الروسية والإسبانية، وهي لغة لا أتقنها. لكن هذا لا علاقة له بالقرارات الرياضية".

    وختم: "بدأت مسيرتي في كرة القدم بالتحليلات والفيديوهات. هذا هو تخصصي وهو ما صنع الفارق في بداياتي. مثل أي طاقم فني محترف، نستخدم أدوات التحليل: GPS، Wyscout، الفيديوهات، منصات الاستكشاف. تساعد التكنولوجيا في معالجة المعلومات بشكل أسرع، لكن القرارات الرياضية يتخذها دائمًا الطاقم".

  • مسيرة مورينو المهنية

    يبلغ مورينو 48 عامًا، وقد بدأ مسيرته في كرة القدم الاحترافية في سن مبكرة جدًا، حيث انضم إلى طاقم لويس إنريكي خلال فترة عمله في روما بعد أن درب عدة فرق شبابية إسبانية في الدرجات الدنيا.

    رافق مورينو لويس إنريكي لعدة سنوات كنائب له، حتى تم اختياره مدربًا رئيسيًا لموناكو في 2019/2020. بعد الإمارة، قاد المدرب الإسباني أيضًا غرناطة ثم سوتشي لمدة عامين، قبل أن يتم إقالته لصالح الروسي إيغور أوسينكين، كما تولى تدريب المنتخب الإسباني لفترة وجيزة بعد مغادرة لويس إنريكي المنصب بسبب مرض بنته في 2019.

    منذ سبتمبر الماضي، أصبح مورينو حراً في التوقيع مع فريق جديد.

