استخدام الذكاء الاصطناعي هو أحد أكثر الموضوعات التي نوقشت في السنوات الأخيرة. هناك من يدافع عنه بشدة، ومن يهاجمه دون تمييز، ومن يحاول تقييمه بعناية.

في عالم كرة القدم، في بداية عام 2026، يتحدث الجميع عن حالة روبرت مورينو، المدرب الإسباني الذي تم فصله من نادي سوتشي الروسي لاستخدامه ChatGPT في أداء معظم عمله كمدرب.

أندريه أورلوف، الرئيس التنفيذي السابق لنادي سوتشي، هو من بين أكبر منتقدي مورينو، وهو مستعد للتأكيد، كما ذكرت صحيفة ماركا، أن استخدام ChatGPT كان ممكنًا لمساعدة المدرب في عمله، ولكنه بالتأكيد لم يكن الطريقة الوحيدة لقيادة النادي في العمل اليومي.

"بالنسبة لنا، كانت الذكاء الاصطناعي أداة يمكن أن تساعد المدرب في عمله. لكنها لم تكن الأداة الوحيدة".