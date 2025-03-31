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Muhannad Al Saad gfxGoal Ar
هيثم محمد

خاص | "جيرارد معجب بي وهذا سلاحنا ضد باريس سان جيرمان" .. مهند آل سعد يكشف كواليس الاحتراف في دانكريك وأسباب الرحيل عن الأهلي والاتفاق

M. Al Saadدونكيركيدونكيركي v باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانكأس فرنسادوري روشن السعوديNeom SCالاتفاقالأهلي

لقاء حصري مع المحترف السعودي الشاب قبل مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة

يعيش مهند آل سعد الحلم الآن، فبعد شهور قليلة من انضمامه إلى صفوف نيوم الصاعد بقوة في سماء الكرة السعودية، وجد نفسه في فرنسا ينافس على الصعود للدرجة الأولى وعلى موعد مع عملاق البلاد باريس سان جيرمان في نصف نهائي الكأس بحثاً عن تحقيق إنجاز تاريخي.

صاحب ال21 عامًا انضم في يناير الماضي إلى دانكريك الفرنسي على سبيل الإعارة من نيوم، ومباشرة تحول للاعب أساسي مع الفريق الساعي للترقي لدوري الأضواء، إذ شارك في 9 مباريات حتى الآن بكل المسابقات وسجل هدفاً جعله أول سعودي يهز الشباك في الملاعب الفرنسية.

صعود مهند القوي في سماء الكرة السعودية أهداه الاستدعاء مع المنتخب الأول رفقة هيرفي رينارد، وكان حاضراً في معسكر "الأخضر" الأخير لمباراتي الصين واليابان دون مشاركة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يتحدث "جول" في السطور المقبلة مع مهند آل سعد حول رحلته في ملاعب الكرة بين السعودية وفرنسا قبل موقعة بي إس جي المرتقبة، ويكشف لنا كواليس مشواره الكروي وبعضاً من أسرارها في السطور المقبلة.

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