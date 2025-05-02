عقدة سعود تضرب مهند آل سعد .. أفضل موسم في تاريخ دانكيرك ولكنه لن يحقق حلمك في ريال مدريد!

ماذا يحدث مع مهند آل سعد في دانكيرك؟

قد تصير 6 شهور لا تنسى، في مسيرة المحترف السعودي مهند آل سعد، الذي بات على أعتاب كتابة التاريخ مع فريقه دانكيرك، بالتأهل إلى الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي، خلال الموسم المُقبل، لأول مرة في تاريخه.

واكتفى دانكيرك بالتعادل السلبي على أرضه، أمام لافال، في مباراة الجولة 33، وقبل الأخيرة، من دوري الدرجة الثانية، وهي النتيجة التي كانت كفيلة بمنحه بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الفاصل، للمنافسة على الصعود إلى الدرجة الأولى.

ورفع دانكيرك رصيده إلى 55 نقطة، ليحتل المركز الرابع في الدوري، ويضمن تواجده في تصفيات الصعود، بينما جاء لافال في المركز السادس، بـ52 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن، ماذا عن مهند آل سعد؟ وما هي النقطة التي يجب الوقوف عندها بشأن مسيرته الاحترافية؟ هذا ما سوف نستعرضه في النقاط التالية..