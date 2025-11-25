فيديو | انتقام كروي في تدريبات ريال مدريد.. فينيسيوس يستخدم "مهارته" لإحراج تشابي ألونسو!

في جلسة تدريبية صباحية بمدينة "فالديبيباس" اليوم الثلاثاء، تحولت فقرة "الروندو" المعتادة إلى ساحة مواجهة نفسية بين المدرب تشابي ألونسو ونجمه فينيسيوس جونيور.

شارك المدرب الباسكي، الذي لم يكن يرتدي الزي الرياضي الكامل، لاعبيه التمريرات، ليغتنم فينيسيوس الفرصة ويمرر الكرة بمهارة فائقة من بين قدمي مدربه (كوبري).

ورغم أن ألونسو تعامل مع الموقف بهدوء وواصل اللعب، إلا أن اللقطة أثارت ردود فعل متباينة.

هذه الحركة لم تكن مجرد استعراض للمهارة، بل بدت وكأنها "ثأر كروي" من اللاعب الذي يعيش حالة من الغضب المكتوم بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة إلتشي الأخيرة التي انتهت بالتعادل، واستبداله المستمر في المباريات الكبرى، ما يعكس شرخاً واضحاً في العلاقة بين الطرفين رغم محاولات إظهار الهدوء أمام الكاميرات قبل مواجهة أولمبياكوس المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.