مهاجم يوفنتوس حريص على الانتقال إلى برشلونة في محاولة لاستبدال روبرت ليفاندوفسكي
فلاهوفيتش يضع نصب عينيه الانتقال إلى برشلونة
قد يقود أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإيطالي فجر حقبة جديدة في كامب نو. وفقًا لتقرير Tuttosport، أعلن مهاجم يوفنتوس فلاهوفيتش عن نيته في الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف. أصبح اللاعب الدولي الصربي، الذي كان مستقبله في تورينو موضوعًا لتكهنات كثيرة، المرشح الأساسي لملء الفراغ الذي سيخلفه ليفاندوفسكي.
تواصل التقارير في إيطاليا التأكيد على أن المهاجم الصربي حريص على الانتقال إلى برشلونة أكثر من أي وجهة أخرى متاحة له، مما يشير إلى رغبته الواضحة في اختبار نفسه في صفوف البلوغرانا في الوقت الذي يمر فيه الفريق بمرحلة انتقالية في خط هجومه. يجد فلاهوفيتش نفسه في موقف قوي مع اقتراب انتهاء عقده الحالي مع يوفنتوس، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين جاذبية في سوق الانتقالات.
مع عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات حول تمديد العقد في تورينو، من المرجح أن يصبح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أحد أكثر اللاعبين الحرّين طلبًا في كرة القدم الأوروبية. تتوافق هذه الفرصة تمامًا مع التخطيط الاستراتيجي لبرشلونة، حيث يواجه النادي حاجة ملحة لاستبدال مهاجمه البولندي الأسطوري رقم 9.
برشلونة تبحث عن الخلف المثالي
تم تكليف المدير الرياضي لبرشلونة ديكو بمهمة إيجاد خليفة قادر على الحفاظ على مستوى التهديف المطلوب في نادٍ مرموق مثل هذا. ومع ذلك، لا يزال الوضع المالي يمثل عقبة، حيث لم يتضح بعد المساحة المتاحة في ميزانية الرواتب التي سيتعين على الكتالونيين توفيرها لتسهيل وصول لاعب رفيع المستوى مثل هذا. ورغم أن فلاهوفيتش أعلن عن تفضيله، إلا أنه ليس الاسم الوحيد على القائمة المختصرة.
لا يزال مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز الخيار المفضل لمجلس الإدارة، ولكن إبرام صفقة مع الأرجنتيني يبدو صعبًا نظرًا لرسوم الانتقال المحتملة. وهذا يجعل فلاهوفيتش خيارًا جذابًا بشكل متزايد، خاصةً بسبب وضعه المحتمل كلاعب حر. تشير التقارير الواردة من إيطالياإلى أن فلاهوفيتش سيعطي الأولوية للانتقال إلى برشلونة في المقام الأول، معتقدًا أن وجوده البدني يمكن أن يوفر انتقالًا سلسًا من عصر ليفاندوفسكي.
يتمتع فلاهوفيتش بخصائص المهاجم التقليدي رقم 9، في حين أن اللاعبين الآخرين المستهدفين قد يقدمون تنوعًا أكبر. في وقت سابق من هذا الشهر، أشار مدرب اللياقة البدنية الصربي دوسان إيليتش إلى أن المهاجم سينتهي به المطاف في إسبانيا، قائلاً: "يتمتع فلاهوفيتش بالعقلية والقدرات البدنية اللازمة لقيادة خط هجوم مثل خط هجوم برشلونة؛ يبدو أن هذه هي الخطوة الطبيعية التالية في مسيرته المهنية".
فلاهوفيتش يتبنى سياسة "برشلونة أولاً"
وفقًا للتقرير نفسه، سيبدأ مستقبل فلاهوفيتش في التبلور في مارس، لكنه واضح بشأن ما يريده وقد أوعز إلى وكلائه بإعطاء الأولوية للمحادثات مع برشلونة قبل أي أطراف أخرى مهتمة. يسلط هذا الموقف الاستباقي الضوء على التزام اللاعب بالانتقال إلى الدوري الإسباني بدلاً من البقاء في إيطاليا، حيث يقال إن ميلان يحاول جذبه، أو الانتقال إلى إنجلترا.
لا يستبعد الصربي الخيارات الأخرى تمامًا، لكن رسالته إلى وكلائه واضحة لا لبس فيها. إذا لم تقدم برشلونة عرضًا، فإنه منفتح على إجراء محادثات مع يوفنتوس بشأن تجديد عقده أو النظر في عروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتابع تقدمه في الدوري الإيطالي منذ فترة طويلة.
تشير سياسة "برشلونة أولاً" إلى أن جاذبية اللعب في ملعب كامب نو الذي تم تجديده تفوق العروض المالية التي قد تقدمها الأندية الإنجليزية. وبحسب ما ورد، تلقى وكلاؤه تعليمات صارمة بشأن الترتيب الهرمي للأندية التي قد ينضم إليها، حيث يحتل العملاق الكتالوني المرتبة الأولى في تلك القائمة.
لحظة حاسمة للنادي واللاعب
ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لكل من اللاعب والنادي. مع اقتراب شهر مارس، سيتم حسم وضع عقده مع يوفنتوس أو، على الأرجح، تأكيد رحيله كلاعب حر. من المرجح أن ينتظر برشلونة حتى الصيف لاتخاذ قرار نهائي بشأن هدفه الأساسي، مما يخلق حالة انتظار محفوفة بالمخاطر.
تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر بالنسبة للبلوغرانا؛ فإذا انتظروا طويلاً للالتزام بفلاهوفيتش، فإنهم يخاطرون بفقدانه لصالح منافسين مستعدين للتحرك بسرعة أكبر بتقديم عروض عقود ملموسة. وعلى العكس من ذلك، فإن التحرك المبكر قد يحد من مرونتهم المالية في السعي وراء أهداف أخرى ذات أولوية عالية مثل ألفاريز في حالة تحول السوق لصالحهم.
