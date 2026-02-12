مهاجم وست هام السابق ميخائيل أنطونيو في مفاوضات للعودة إلى تشارلتون بعد حادث سيارة كاد أن يودي بحياته

تدرب أنطونيو لفترة وجيزة في ليستر سيتي للمساعدة في تعافيه، على الرغم من أنه لم ينضم في النهاية إلى فريق الثعالب.

وقال مؤخرًا ل ـ TNT Sports إنه يرغب في الحصول على عقد آخر: "لم أنتهِ من كرة القدم ولم أرغب في أن تنتهي مسيرتي المهنية حرفيًا في حادث سيارة.

أول شيء فعلته، بمجرد أن تمكنت من التحدث إلى الطبيب، كان أن سألته: "هل سألعب مرة أخرى؟"، وعندما أجابني بـ"نعم"، كان ذلك كافياً بالنسبة لي، لم يكن هناك مشكلة، هذا كل ما أردت معرفته. كنت أعلم أنني أستطيع تقديم المزيد، وكنت أعلم أنني ما زلت أستطيع تقديم المزيد".

وأضاف عن تجربته مع فريق Reggae Boyz: "عدت إلى الملعب في غضون ستة أشهر. لعبت بضع مباريات مع جامايكا في يونيو. ما زال ذلك يؤلمني حتى اليوم.

"في المرة الأولى التي دخلت فيها الملعب، كان هناك لاعب في جامايكا، لقد تجاوزني، وأنا أقف أمام المرمى المفتوح، كل ما كان عليه فعله هو تمرير الكرة لي. كنت أصرخ عليه. دعني أحظى بهذه اللحظة، أول مباراة بعد العودة، قصة العودة، إنها مكتوبة في النجوم. لقد أخطأ، وأتعرف ما هو أسوأ شيء في ذلك؟ لقد أخطأ وذهبت الكرة نصف ياردة خلفي. كنت أمد ساقي، كنت أمد ساقي كثيرًا فقط لألمس الكرة، لكنها مرت خلفي".