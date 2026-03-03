AFP
مهاجم ليفربول ونيوكاسل السابق آندي كارول سيحاكم بتهمة انتهاك أمر محكمة يمنعه من الاتصال بزوجته السابقة
آندي كارول يتغيب عن جلسة محكمة تشيلمسفورد كراون
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Sun، سيُحاكم اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي اشتهر بتمثيله لكل من نيوكاسل يونايتد وليفربول خلال مسيرته المهنية البارزة، بعد مزاعم بخرقه أمرًا قضائيًا. تتعلق التهم بادعاءات بأنه اتصل بزوجته السابقة، بيلي موكلو، في انتهاك مباشر لأمر عدم التحرش الصادر عن المحكمة.
كان من المقرر أن يمثل المهاجم المخضرم أمام محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس هذا الأسبوع لمعالجة هذه المسألة. ومع ذلك، لم تسر الإجراءات بالكامل كما كان مخططًا لها عندما تم استدعاء القضية. على الرغم من خطورة هذه الادعاءات، لم يحضر اللاعب ولا ممثله القانوني إلى قاعة المحكمة، مما أدى إلى طرح أسئلة فورية بشأن جدول جلسات الاستماع وتقدم القضية.
القاضي يحدد موعد المحاكمة في أوائل عام 2027
بعد الغياب غير المتوقع للمدعى عليه، اتخذ القاضي كريستوفر مورغان خطوات لترتيب الجدول الزمني للإجراءات القانونية المقبلة. حدد القاضي في النهاية موعد المحاكمة في 18 يناير من العام المقبل، ليكون عام 2027. وهذا يضمن الاستماع إلى جميع الادعاءات، ويوفر فرصة نهائية لنجم وست هام ووست بروميتش ألبيون السابق للرد على التهم الموجهة إليه.
أوضحت النيابة العامة لاحقًا الموقف المتعلق بغياب كارول بعد إجراء مزيد من التحقيقات في الأمر. وأبلغت المدعية العامة ليان هيمينغ المحكمة بأنها أُبلغت بأن محامي كارول يعتقدون أن موعد الجلسة هو في الواقع 4 مارس. ونتيجة لهذا الخلط الإداري، أجل القاضي مورغان الجلسة التمهيدية إلى اليوم التالي للسماح للدفاع بالحضور، بينما شرع في تحديد موعد المحاكمة الرئيسية في أوائل عام 2027.
ادعاءات بانتهاك أمر عدم التحرش
جوهر النزاع القانوني يتعلق بسلسلة من الاتصالات التي يُزعم أن لاعب كرة القدم أجراها في الربيع الماضي. يُزعم أن كارول اتصل مرارًا وتكرارًا ببيلي موكلو، 38 عامًا، في مارس من العام الماضي، منتهكًا أمرًا بعدم التحرش. على الرغم من خطورة هذه الادعاءات، أشار لاعب داجنهام آند ريدبريدج الحالي إلى أنه ينوي إنكار تهمة عدم الامتثال للأمر، مما يمهد الطريق لفترة محاكمة متنازع عليها.
بدأ كارول ومكلو، النجم السابق في المسلسل التلفزيوني الواقعي الشهير The Only Way Is Essex، علاقتهما في عام 2014. تزوج الثنائي في نهاية المطاف في يونيو 2022. ومع ذلك، انتهى زواجهما المثير للانتباه مؤخرًا، حيث أعلن الثنائي طلاقهما في سبتمبر 2024. لديهما ثلاثة أطفال، بينما لدى كارول أيضًا طفلان أكبر سنًا من علاقة سابقة قبل زواجه من مكلو.
كارول يواصل مسيرته الكروية في دوري الجنوب الوطني
لا يزال كارول أحد أشهر اللاعبين في كرة القدم الإنجليزية خلال العقد الماضي، لا سيما بسبب انتقاله إلى ليفربول في عام 2011 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في بريطانيا آنذاك. بدأ مسيرته في نادي مسقط رأسه، نيوكاسل يونايتد، حيث أدى أسلوبه البدني في اللعب إلى انتقاله إلى أنفيلد. بعد ذلك، قضى فترة طويلة في وست هام يونايتد ولعب مع ريدينغ ووست بروم قبل انتقاله مؤخراً إلى دوري غير تابع للاتحاد.
على الصعيد الدولي، خاض المهاجم الطويل القامة تسع مباريات مع المنتخب الإنجليزي بين عامي 2010 و2012. تمكن من تسجيل هدفين مع المنتخب الإنجليزي، وكان أبرزهما هدفًا قويًا برأسه ضد السويد خلال دور المجموعات في يورو 2012. حاليًا، يواصل اللاعب المخضرم مسيرته الكروية في دوري الدرجة الثالثة مع داجينهام آند ريدبريدج، على الرغم من أن تركيزه سيتحول قريبًا جزئيًا نحو دفاعه القانوني.
