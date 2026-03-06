مهاجم الدوري الإسباني رافا مير يواجه عقوبة السجن لمدة تزيد عن 10 سنوات بتهمة الاغتصاب

يأتي هذا التطور القانوني في ختام ما وصف بأنه الأسبوع الأكثر اضطرابًا في مسيرة مير. ويأتي طلب الحكم في أعقاب مزاعم منفصلة من لاعب إسبانيول عمر الهلالي، الذي اتهم مهاجم إلتشي باستخدام عبارة عنصرية خلال مباراة أخيرة. اندلعت القضية في الشوط الثاني عندما أخبر الهلالي الحكم أنه سمع تعليقًا عنصريًا منسوبًا إلى مير، مما أدى إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية وتوقف المباراة لفترة وجيزة. وفقًا لصحيفة El Periodico Mediterraneo، سجل التقرير الشكوى ولكنه أشار إلى أنه لم يسمعها أي مسؤول.

وقد شكلت هذه الخلافات المتداخلة ضغطًا كبيرًا على إلتشي، الذي تعاقد مع المهاجم على سبيل الإعارة من إشبيلية. ويضطر النادي الآن إلى التعامل مع الآثار الإعلامية والرياضية المترتبة على تعرض مهاجمه الأساسي لعقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، في الوقت الذي يقاتل فيه من أجل حصد النقاط في الدوري الإسباني.