Getty
ترجمه
مهاجمة أرسنال أوليفيا سميث تُنقل على نقالة إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات ضد بريستول سيتي
سميث تعرض لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي
أصبحت سميث أول لاعبة في كرة القدم النسائية تحصل على مليون جنيه إسترليني عند انتقالها من ليفربول إلى أرسنال في صيف 2025. وجدت اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا صعوبة في إحداث التأثير المطلوب في بيئتها الجديدة.
وقد أدى إصابتها في وقت غير مناسب إلى عدم تحقيق ذلك، ولكن قد لا يتم استبعاد المهاجمة المتميزة لفترة طويلة كما كان متوقعًا في البداية. تعرضت سميث لاصطدام قوي بالرأس في بداية الشوط الثاني من مباراة الكأس مع بريستول سيتي.
تم تثبيت دعامة للرقبة قبل أن يتم حملها من الملعب، حيث حظيت الشابة بتصفيق حار من الجمهور. أدى التوقف المقلق للمباراة إلى لعب 14 دقيقة من الوقت الإضافي. أشارت التكهنات إلى أن سميث تعرضت لارتجاج في المخ، مما يتطلب توقفها عن التدريبات والمباريات.
- Getty
الإصابات لا تخدم صانع التاريخ سميث
وسرعان ما غمر المشجعون وسائل التواصل الاجتماعي برسائل الدعم. بينما سارع آخرون إلى الإشارة إلى أن "أوليفيا سميث لم يحالفها الحظ هذا الموسم بسبب الإصابات". فقد أعاقت إصابة في الورك تعرضت لها أثناء مشاركتها مع المنتخب الوطني في أكتوبر تقدمها في شمال لندن.
ومع ذلك، سجلت سميث ثمانية أهداف لأرسنال خلال موسمها الأول وتظل ثاني أفضل هدافة للفريق في جميع المسابقات. وتأمل في أن تلعب دورًا بارزًا في السعي لتحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.
فاز أرسنال، الذي يسعى للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا في 2025-26، بسهولة 3-0 على بريستول سيتي في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. سجلت كيم ليتل وفيكتوريا بيلوفا وفريدا مانوم - التي حلت محل سميث - الأهداف الثلاثة في مرمى الروبينز.
سليجرز يرد على الفوز السابع على التوالي
كانت مدربة فريق غانرز رينيه سليجرز سعيدة للغاية لرؤية فريقها يحقق فوزه السابع على التوالي ويحافظ على شباكه نظيفة مرة أخرى. وقالت بعد المباراة لقنوات النادي الإعلامية الرسمية: "سعيدة بالفوز، سعيدة بتقدمنا. شباك نظيفة مرة أخرى. لا أعتقد أننا منحناهم الكثير باستثناء بضع كرات ثابتة.
نعم، من المهم جدًا إنهاء هذه المرحلة بهذه الطريقة. أعتقد أننا حققنا سبعة انتصارات متتالية، لذا أنا سعيدة جدًا بذلك. قامت اللاعبات بعمل رائع في هذه المرحلة. سيسافرن الآن، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل في المرحلة التالية.
"إنها ثبات الأداء الجيد والسلوكيات الإيجابية داخل الملعب وخارجه، والتي كانت على مستوى عالٍ جدًا. وأعتقد أنه مهما كانت الظروف، ومهما كانت الأحوال، وبفضل الجودة التي نتمتع بها، يمكننا الفوز بالمباريات بناءً على هذا الأساس. لذا، كان ذلك رائعًا".
سيكون أرسنال حريصًا على عدم توقف زخمه بسبب فترة توقف دولية أخرى، حيث سيغادر العديد من النجوم الكبار للانضمام إلى منتخبات بلدانهم. ستبقى سليجرز في إنجلترا للعمل على الخطط التكتيكية للمباريات القادمة.
وأضافت: "ستغادر اللاعبات، وستتغير بيئتهن، وستمثلن بلدانهن. سنبقى هنا نخطط للمرحلة التالية. هذه فترة أطول، لذا سنبقى بدونهن لفترة أطول. لكننا نتطلع بشدة إلى مباراتي ربع النهائي اللتين سنلعبهما والمباريات في دوري كرة القدم النسائية".
- Getty Images
مباريات أرسنال: التالي في سعي الغانرز للفوز باللقب
يخوض أرسنال مباراتين محليتين ضد منافسيه في العاصمة لندن سيتي ليونيس ووست هام قبل أن يستضيف منافسه في الدوري الإنجليزي للسيدات تشيلسي في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 24 مارس. وستكون مباراة الديربي مع غريمه التقليدي توتنهام بين مباراتين أوروبيتين مع البلوز. ستجرى قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات يوم الاثنين، حيث يتطلع فريق الغانرز للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2016.
إعلان