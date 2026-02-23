مهاجمة أرسنال أوليفيا سميث تُنقل على نقالة إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات ضد بريستول سيتي

أصبحت سميث أول لاعبة في كرة القدم النسائية تحصل على مليون جنيه إسترليني عند انتقالها من ليفربول إلى أرسنال في صيف 2025. وجدت اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا صعوبة في إحداث التأثير المطلوب في بيئتها الجديدة.

وقد أدى إصابتها في وقت غير مناسب إلى عدم تحقيق ذلك، ولكن قد لا يتم استبعاد المهاجمة المتميزة لفترة طويلة كما كان متوقعًا في البداية. تعرضت سميث لاصطدام قوي بالرأس في بداية الشوط الثاني من مباراة الكأس مع بريستول سيتي.

تم تثبيت دعامة للرقبة قبل أن يتم حملها من الملعب، حيث حظيت الشابة بتصفيق حار من الجمهور. أدى التوقف المقلق للمباراة إلى لعب 14 دقيقة من الوقت الإضافي. أشارت التكهنات إلى أن سميث تعرضت لارتجاج في المخ، مما يتطلب توقفها عن التدريبات والمباريات.