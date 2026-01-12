Spalletti Juventus GFX desktopGOAL
Nino Caracciolo و بلال محمد

من وإلى كريمونيسي .. سباليتي يصحح مسار يوفنتوس في غضون شهرين

انتفاضة يوفنتوس بقيادة سباليتي...

شهران أو أكثر بقليل، كانت كافية بالنسبة إلى لوتيشانو سباليتي، من اجل إعادة سفينة يوفنتوس إلى المسار الصحيح، وتهدف الآن عقب خماسية في شباك كريميونيسي للوصول إلى القمة، بعد بداية مخيبة للآمال.

لم يمض وقت طويل منذ أن جلس لوتشيانو سباليتي لأول مرة على مقعد المدير الفني فييوفنتوس، وتحديدًا يوم 1 نوفمبر 2025  ضد كريمونيسي وحتى اليوم، إلا أن تلك الفترة شهدت تغييرات كبيرة في صفوف السيدة العجوز.

لا يزال عملية التغيير في طور التطور، ولكن مقارنة ببضعة أشهر مضت، هناك اختلافات ملحوظة في الأرقام وفي العقول وحتى في اللاعبين.

  • ثورة تكتيكية

    منذ ظهوره الأول على مقاعد البدلاء في يوفنتوس، اعتمد سباليتي على اللعب بثلاثة مدافعيين، مع تغيير كبير يتمثل في استخدام تيون كووبميينيرز، في مركز الظهير الأيسر. في الأسابيع الأخيرة، حافظ البيانكونيري على نفس التكتيك، لكنه غيّر كثيرًا طريقة اللعب سواء في مرحلة الاستحواذ على الكرة أو عدم الاستحواذ عليها.

    غالبًا ما يتحول يوفنتوس إلى دفاع رباعي أثناء المباراة، بينما تم استخدام عدة حلول في الهجوم منذ البداية أو أثناء المباراة: تشكيل بواحد أو اثنين من المهاجمين، أو مع اثنين أو ثلاثة لاعبين في مركز صانع الألعاب.

  • العامل النفسي

    لقد أثر سباليتي بالتأكيد على الجانب التكتيكي، ولكن يبدو أنه أثر بشكل أكبر على الجانب النفسي. ركز المدرب الجديد على تماسك المجموعة، وحقق تفاهمًا وتوافقًا أكبر دون أن يمنح أي شخص امتيازات.

  • فرصة جديدة للجميع

    تحت إدارة سباليتي، عاد بعض اللاعبين، الذين كانوا مهمشين في بداية الموسم، إلى مركز اهتمام يوفنتوس، وخير مثال على ذلك تيون كووبميينيرز، الذي غير مركزه وتألق في مكانه الجديد، وكذلك فابيو ميريتي، الذي أصبح من أهم عناصر فريق السيدة العجوز، ومعهم وستون ماكيني الذي لا يمكن للمدرب الاستغناء عنه.

    بالإضافة إلى عودة بريمر بعد تعافيه من الإصابة، والآن يعمل سباليتي جاهدًا على إعادة تأهيل الثنائي جوناثان ديفيد، وأوبيندا.

  • ماذا قدم سباليتي مع يوفنتوس؟

    البداية كانت أمام كريمونيسي، والآن يعود يوفنتوس مع سباليتي لمواجهة كريمونيسي، وفي خلال تلك الفترة خاض فريق السيدة العجوز 15 مباراة تحت قيادة مدربه الجديد، والأرقام كلها في صالح المدرب، على الرغم من بعض اللحظات الحرجة.

    في 11 مباراة في الدوري الإيطالي، حصد يوفنتوس بقيادة سباليتي 24 نقطة (7 انتصارات، 3 تعادلات وهزيمة واحدة)، بمتوسط 2.18 نقطة في المباراة الواحدة. في المقابل، في 8 مباريات في الدوري الإيطالي تحت قيادة تودور، كان متوسط النقاط 1.50، ووصل إلى المركز الثالث برصيد 39، وبفارق الأهداف عن نابولي وروما، أصحاب المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بالرغم من وجود مباراة مؤجلة لفريق الجنوب

    في المباريات الثلاث في دوري أبطال أوروبا، تعادل يوفنتوس في مباراة وفاز في اثنتين أخريين، كما فاز في دور الـ16 من كأس إيطاليا ضد أودينيزي.

