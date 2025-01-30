من منافس يوفنتوس المحتمل في ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي يوفنتوس في ملحق دور الـ 16 بعد تأهل البيانكونيري رغم الخسارة أمام بنفيكا في الجولة الأخيرة ..

حجز نادي يوفنتوس مقعده في ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بثنائية نظيفة من بنفيكا ليحتل المركز الـ 20 في جدول الترتيب.

يوفنتوس بدأ دوري أبطال أوروبا بصورة جيدة بعد الفوز على أيندهوفن ولايبزيج لكن بعدها سقط أمام شتوتجارت ثم تعادل مباراتين على التوالي ضد ليل وأستون فيلا.

وبعد الفوز على مانشستر سيتي في الجولة السادسة، سقط في فخ التعادل مع كلوب بروج ثم خسر الجولة الأخيرة أمام بنفيكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس يوفنتوس المحتمل في الملحق وكذلك دور الـ 16 حال تأهل من الملحق.