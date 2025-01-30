من منافس ميلان المحتمل في ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي ميلان في ملحق دور الـ 16 بعد تأهل الروسونيري رغم الخسارة أمام دينامو زغرب في الجولة الأخيرة ..

حجز نادي ميلان مقعده في ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بثنائية لهدف من دينامو زغرب ليحتل المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

ميلان بدأ دوري أبطال أوروبا بالخسارة من ليفربول على أرضه ثم تعرض لهزيمة أخرى من ليفركوزن قبل أن يفوز على كلوب بروج وريال مدريد وسلوفان براتيسلافا.

واستمر في سلسلة الفوز بالتغلب على النجم الأحمر وجيرونا قبل أن يسقط في الجولة الأخيرة ضد دينامو زغرب ويفشل في التأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس ميلان المحتمل في الملحق وكذلك دور الـ 16 حال تأهل من الملحق.