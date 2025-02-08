من منافس ليفربول المحتمل في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي ليفربول في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بعد تأهل الريدز في مركز الصدارة عن مرحلة الدوري ..

حجز نادي ليفربول مقعده في دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليل في الجولة قبل الأخيرة، ولم تؤثر خسارته أمام أيندهوفن على موقعه في صدارة الترتيب.

ليفربول بدأ النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بالفوز على ميلان ثم بولونيا ولايبزيج وباير ليفركوزن.

كما انتصر على ريال مدريد في أنفيلد قبل الفوز على جيرونا ليحسم وقتها تأهله للدور القادم لكن دون ضمان التأهل المباشر والذي جاء بعد الفوز على ليل.

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وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس ليفربول المحتمل في دور ال 16 والمقرر إقامة قرعته بعد انتهاء مباريات الملحق.