من منافس برشلونة المحتمل في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي برشلونة في دور الـ 16 بعد تأهل النادي الكتالوني في مركز الوصافة عن مرحلة الدوري خلف ليفربول ..

حجز نادي برشلونة مقعده في دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بنفيكا في الجولة قبل الأخيرة، ولم يؤثر تعادله مع أتالانتا على موقعه في المركز الثاني خلف ليفربول،

برشلونة بدأ النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بالخسارة من موناكو، لكن سرعان ما استعاد زمام الأمر بالفوز على يونج بويز ثم بايرن ميونخ والنجم الأحمر

وحقق النادي الكتالوني انتصارًا كبيرًا على بريست قبل التغلب على بوروسيا بوتموند ثم بنفيكا وأخيزا تعادل أمام أتالانتا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس برشلونة المحتمل في دور ال 16 والمقرر إقامة قرعته بعد انتهاء مباريات الملحق.