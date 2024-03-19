من "عبقرى إلى غبى"!.. خطأ كلوب يكلف ليفربول خسارة بطولة أمام مانشستر يونايتد المتعثر

كيف تسبب كلوب فى هزيمة ليفربول أمام اليونايتد؟

يعانى فريق ليفربول من ضغط مباريات كثيف وجدول مزدحم لا يمكن إنكاره، لكن قرار يورجن كلوب، الخاطئ أمام سبارتا براج فى بطولة الدوري الأوروبي ساهم في خسارة الريدز بنتيجة 4-3 على ملعب أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد الضعيف.

وخسر ليفربول مباراته ضد مانشستر يونايتد فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التى كان من المتوقع أن يفوز بها، وفرط فى الانتصار مرتين الأولى في الوقت الأصلي للمباراة والثانية في الوقت الإضافي.

وبعد بداية بطيئة لليفربول استغلها بشكل مميز مانشستر يونايتد، عاد الريدز لمستواه وسجل هدفين مميزين قبل نهاية الشوط الأول وأتيح لكتيبة كلوب، العديد من الفرص لقتل المباراة خلال الشوط الثاني الذي سيطروا عليه حتى جاء هدف أنتوني في الدقيقة 87.

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وفى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ظهر انخفاض اللياقة البدنية للاعبى ليفربول وهذا طبيعيًا فالفريق ينافس على أربع بطولات ويعانى أيضًا من إصابات كثيرة ولهذا السبب غضب كلوب، عندما سُئل خلال مقابلة بعد المباراة عن سبب افتقار فريقه إلى "الكثافة والقوة" في الوقت الإضافي.

وقال كلوب: "هذا سؤال غبي، لقد لعبنا كثيرًا ولا أعرف عدد المباريات في الآونة الأخيرة ولا أعرف عدد المباريات التي لعبها يونايتد بالضبط، هذه هي الرياضة لقد شعرت بخيبة أمل حقًا بشأن هذا السؤال".