من سينضم إلى هاري كين؟ توماس توخيل يتحدث عن القرار المهم الذي يجب أن يتخذه بشأن المهاجم الرئيسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم لتجنب خطر الفشل

كين، الذي سيبلغ 33 عامًا في يوليو، رفع رصيده التاريخي من الأهداف الدولية إلى 78 هدفًا في 112 مباراة. ويحظى بدعم كبير لتحطيم الرقم القياسي لبيتر شيلتون في عدد المباريات الدولية - الذي يبلغ 125 مباراة - وربما ترسيخ مكانته كأفضل لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي للرجال.

سيقود الهجوم عندما تتاح فرصة الفوز بلقب عالمي آخر، ولكن من سيوفر الدعم في صفوف توخيل؟ يعتقد أوين، المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، الذي سجل 40 هدفًا في 89 مباراة مع إنجلترا، أن هناك حاجة إلى بديلين - بخلاف ماركوس راشفورد، المعار من برشلونة، والذي يمكنه اللعب في الوسط أو على الأجنحة.

ورداً على سؤال حول ما سيفعله، مع وجود لاعبين مثل أولي واتكينز ودومينيك كالفيرت-لوين وداني ويلبيك ودومينيك سولانكي، قال أوين - في حديثه مع Chilebets.com - لـ GOAL: "سأختار كين واثنين آخرين. أعتقد أن الفرق كبيرة بما يكفي في الوقت الحاضر بحيث يمكنك المخاطرة بثلاثة لاعبين، أو شيء من هذا القبيل، تشعر بارتياح تجاههم.

"الأمر ليس كما لو كنا نتحدث عن لاعبين إضافيين في مركز الدفاع أو خط الوسط. في نهاية المطاف، سيكون هناك جزء من هذه المسابقة نحتاج فيه إلى هدف. أولي واتكينز فعل ذلك في بطولة أمم أوروبا - دخل من مقاعد البدلاء وسجل هدفًا.

"إذا كان لديك خياران في حالة إصابة هاري كين. لنفترض أن هاري كين أصيب أو تم إيقافه، وبقي لديك مهاجم واحد فقط، ثم كنت متعادلًا أو خاسرًا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، فستشعر بالغضب قليلاً إذا فكرت في وضع لاعب في مركز غير مألوف له من أجل تسجيل هدف.

"شخصياً، سأختار ثلاثة مهاجمين معروفين. هناك الكثير لتلعب من أجله. أولي واتكينز موجود، وكالفيرت-لوين، وداني ويلبيك، هناك خيارات متاحة. سيتوقف الكثير على المستوى الفني خلال ما تبقى من الموسم".