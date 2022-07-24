من دي ماريا إلى نونيز .. كيف جمع بنفيكا أكثر من مليار يورو؟!

بنفيكا أصبح أحد أكثر الفرق حصولًا على الأموال من سوق الانتقالات.

بنفيكا هو أحد كبار الفرق البرتغالية بجوار بورتو وسبورتينج لشبونة، لكنه يتفرد برقم قياسي في عدد مرات الحصول على ألقاب الدوري بواقع 37 لقبًا.

على مر السنوات لعبت العديد من الأسماء الكبيرة لصالح الفريق العريق، بما فيهم أوزيبيو ودي ماريا ونونو جوميش وروبن دياش وغيرهم.

لكن منذ بداية القرن الجديد أصبح الفريق أحد أكثر الفرق تصديرًا للمواهب لكافة أنحاء أوروبا، ليجمع أكثر من مليار يورو فقط بداية من عام 2000.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيما يلي نستعرض معكم أبرز الأسماء التي منحت بنفيكا هذا الرقم الضخم في السنوات القليلة الأخيرة، والتي كان آخرها انتقال داروين نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو.

أغلى صفقة في كل موسم لبنفيكا بداية من 2000:

إجمالي صفقات ذلك الموسم سعر أغلى صفقة أغلى صفقة الموسم 97 مليون يورو 75 مليون يورو داروين نونيز 2022-23 49.5 مليون يورو 18 مليون يورو بيدرينيو 2021-22 76.5 مليون يورو 68 مليون يورو روبن دياش 2020-21 240 مليون يورو 127 مليون يورو جواو فيليكس 2019-20 73.3 مليون يورو 19 مليون يورو تاليسكا 2018-19 132.7 مليون يورو 40 مليون يورو إديرسون 2017-18 121.3 مليون يورو 35 مليون يورو ريناتو سانشيز 2016-17 104.3 مليون يورو 30 مليون يورو رودريجو 2015-16 104.6 مليون يورو 25 مليون يورو إنزو بيريز 2014-15 45.7 مليون يورو 25 مليون يورو نيمانيا ماتيتش 2013-14 75.7 مليون يورو 40 مليون يورو أكسل فيتسل 2012-13 41.2 مليون يورو 30 مليون يورو فابيو كوينتراو 2011-12 85.7 مليون يورو 33 مليون يورو أنخيل دي ماريا 2010-11 6.8 مليون يورو 3.5 مليون يورو كوستانتينوس كاتسورانيس 2009-10 7.6 مليون يورو ستة مليون يورو نيلسون 2008-09 55.7 مليون يورو 20 مليون يورو سيماو 2007-08 11.3 مليون يورو خمسة مليون يورو ريكاردو روكا 2006-07 9.8 مليون يورو ثمانية مليون يورو ميجيل 2005-06 18.4 مليون يورو 15 مليون يورو تياجو مينديش 2004-05 130 ألف يورو 130 ألف يورو (إعارة) إدنيلسون 2003-04 1.5 مليون يورو 1.5 مليون يورو ماركو كانيرا 2002-03 21.3 مليون يورو 7.5 مليون يورو فيرناندو ميرا 2001-02 19.4 مليون يورو 17 مليون يورو نونو جوميش 2000-01

*كل الأرقام وفقًا لموقع Transfermarkt

إليكم أغلى 10 صفقات في تاريخ بنفيكا.