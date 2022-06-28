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مازن زكي

من ديمبيلي إلى هالاند.. كيف حقق بوروسيا دورتموند أكثر من مليار يورو من بيع اللاعبين؟

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بوروسيا دورتموند أوجد نفسه في صفوة الكبار من خلال تعاملاته المالية الرائعة

أثبت بوروسيا دورتموند وجوده كواحد من أكبر الأندية في ألمانيا جنبًا إلى جنب مع بايرن ميونخ في العقد الماضي، ففي المواسم الـ 10 الأخيرة، فازوا بالدوري الألماني مرة واحتلوا المركز الثاني في 5 مناسبات.

ولم يصنع الأسود والأصفر اسمًا بمجرد أن يتواجدوا بجوار بايرن ميونخ في ألمانيا فقط، بل أصبحوا فريقًا معروفًا برعايته لأفضل المواهب في كرة القدم العالمية.

جاء العديد من اللاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوان وعثمان ديمبيلي إلى النادي باعتبارهم غير معروفين نسبيًا لكنهم تركوا الفريق كنجوم بارزين، وفي معظم المناسبات، حقق الجانب الألماني أرباحًا طائلة ببيعهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإضافة الأخيرة إلى تلك القائمة هو المهاجم النرويجي إرلينج هالاند الذي من المقرر أن ينضم إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022 مقابل رسوم تبلغ قيمتها 75 مليون يورو.

الموسم

اللاعب

قيمة الصفقة

الإجمالي

2022/23

إرلينج هالاند

€75M

€75M

2021/22

جادون سانشو

€85M

€108.25M

2020/21

عمر توبراك

€4M

€5.5M

2019/20

عبدو ديالو

€32M

€132.25M

2018/19

كريستيان بوليسيتش

€64M

€114.2M

2017/18

عثمان ديمبيلي

€140M

€275.95M

2016/17

هنريك مخيتاريان

€42M

€111M

2015/16

تشيرو إيموبيلي

€11M

€42.55M

2014/15

جوليان شيبر

€2.5M

€4.8M

2013/14

ماريو جوتسه

€37M

€47.38M

2012/13

شينجي كاجاوا

€16M

€34M

2011/12

نوري شاهين

€10M

€12.14M

2010/11

نيلسون فالديز

€3.5M

€4.3M

2009/10

أليكس فري

€4.25M

€6.35M

2008/09

ملادين بتريك

€7.3M

€12.3M

2007/08

إيبي سمولاريك

€4.5M

€5.28M

2006/07

توماس روزيسكي

€10M

€16.95M

2005/06

إيورثون

€3.5M

€4.25M

2004/05

تورستن فرينجز

€9.25M

€10.15M

2003/04

يانس ليمان

€3.5M

€3.7M

2002/03

فيكتور إيكبيبا

€1M

€1.55M

2001/02

إيفانيلسون

€15M

€19.15M

2000/01

سيرجي بارباريز

€1.8M

€2.3M

Total

€1.05b (تقريبًا)

* جميع الأرقام مأخوذة من Transfermarkt ما لم يُذكر خلاف ذلك

إليكم أفضل 10 عمليات بيع قد استفاد منها فريق بوروسيا دورتموند

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