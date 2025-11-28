من المطار .. القبض على ثمانية من مشجعي يونج بويز بعد أحداث شغب مواجهة أستون فيلا وإصابة مالين

اعتذر مدرب يونج بويز جيراردو سيوني عن سلوك المشجعين، لكنه أشار أيضًا إلى أن مالين ساهم في هذه المشاهد البشعة باختياره الاحتفال أمام الجماهير المتحمسة في مدرجات الضيوف.

وقال: "من الطبيعي أن ترغب في الاحتفال مع زملائك في الفريق عندما تسجل هدفًا. ربما كان ذلك استفزازًا بسيطًا، لا أعرف، ربما اعتبر مشجعونا ذلك استفزازاً. هذا جزء من كرة القدم، لكن مشجعينا لا ينبغي أن يتصرفوا بغضب شديد، طلب الحكم من قائدنا أن يهدئ مشجعينا. نزل بعض المشجعين للتحدث مع اللاعبين، وردت الشرطة كما لو كانوا يقفزون على أرض الملعب، لكن لم تكن تلك نيتهم، من المؤسف أن الجميع ألقوا الأشياء. النتيجة ليست جيدة لأحد".

وتابع: "نعتذر، لا نشعر بالرضا، فهذا ليس سلوك مشجعينا المعتاد، ولا الطريقة التي نريد أن نتصرف بها عندما نكون ضيوفًا في مكان ما، وفي النهاية لا أحد يفوز، الجميع يخسر في هذه الحالة، كرة القدم مليئة بالعواطف. هناك قاعدة بعدم الاستفزاز، ولا أحد يفعل ذلك عن قصد، كان الأمر أكثر فرحًا بتسجيل الهدف".

وتحدث مدرب أستون فيلا أوناي إيمري بإيجاز عن الأحداث التي وقعت في الشوط الأول، قائلاً إنها "لم تكن ضرورية".

وأضاف: "نحتاج إلى احترام كلا الجانبين. ليس من الضروري أن نمر بلحظة مثل التي مررنا بها اليوم. احترام كلا الجانبين. أعتقد أن مالين بخير".