من المتوقع أن يُعرض على جوزيه مورينيو منصب مدرب منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2026
مورينيو سيغادر بنفيكا في الصيف؟
عاد مورينيو إلى بنفيكا للمرة الثانية في سبتمبر بعد أن اتفق على عقد لمدة عامين مع عملاق الدوري البرتغالي. ومع ذلك، تزعم ESPN أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم سيحاول على الأرجح إغراء المدرب البالغ من العمر 63 عامًا لتولي المنصب الدولي الأعلى بعد رحيل مارتينيز.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه في حالة مغادرة مورينيو لبنفيكا، فإن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الذي تم إقالته مؤخرًا، هو البديل الأكثر وضوحًا، نظرًا لأنه قضى تسع سنوات في النادي خلال مسيرته الكروية ولا يزال مدربًا محترمًا في وطنه بعد فترة حافلة بالبطولات مع سبورتنج لشبونة.
"أريد أن أوحد البلد حول فريق واحد"
أعرب مورينيو عن رغبته في الانتقال إلى الإدارة الدولية في يناير من العام الماضي، عندما كان لا يزال مسؤولاً عن فريق فنربخشة في تركيا. وقال في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت: "أريد أن ألعب في بطولة أوروبا أو كأس العالم وأوحد البلد حول الفريق، كما فعلت مرات عديدة مع الأندية". "أريد أن أفعل ذلك من أجل كرة القدم وما تمثله هذه الرياضة. سيكون ذلك أمراً لا يصدق".
في أغسطس، عندما تحدث عن ارتباطه بالبرازيل، أوضح أنه يضع نصب عينيه منصب مدرب البرتغال أولاً، حيث قال لـ Sporty Net: "مصيري، من حيث المنتخبات الدولية، هو المشاركة في كأس العالم مع المنتخب البرتغالي. لم أفكر أبداً في تدريب المنتخب البرازيلي. يجب أن تكون تجربتي الأولى مع البرتغال، ثم على الناس أن يفهموا أنني محترف وأنني أستطيع تدريب فرق أخرى، ولكن دائمًا فرقًا تربطني بها صلة ما. البرازيل، بالطبع، بسبب العلاقة التاريخية بين بلدينا، وإنجلترا لأنها وطني، وإيطاليا، حيث عملت هناك لعدة سنوات، ولكن تجربتي الأولى مع المنتخب الوطني يجب أن تكون لي".
نتائج متباينة في بنفيكا
حقق بنفيكا نتائج متباينة منذ عودة مورينيو، حيث خرج من الكأسين المحليين وتراجع بفارق سبع نقاط عن متصدر الدوري البرتغالي بورتو، مما أدى إلى مواجهة متوترة مع المشجعين في ملعب التدريب. ومع ذلك، نجح مورينيو في تحقيق معجزة في دوري أبطال أوروبا، حيث حجز بنفيكا مكانه في مرحلة خروج المغلوب بعد فوزه على ناديه السابق ريال مدريد 4-2 في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات، بفضل هدف دراماتيكي سجله الحارس أناتولي تروبين في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
مورينيو يرد على الشائعات حول انتقاله إلى ريال مدريد
كما تم ربط مورينيو بالعودة إلى ريال مدريد، حيث يقود ألفارو أربيلوا حالياً الفريق الأول. وقد زُعم أن "الهدف النهائي" لرئيس النادي فلورنتينو بيريز هو إعادة لم شمله مع المدرب البرتغالي. لكن مورينيو نفى هذه الاحتمالية في مقابلة مع قناة Sport TV الشهر الماضي: "لا تعتمدوا عليّ في المسلسلات التلفزيونية. هناك مسلسلات جيدة، لكنها طويلة جدًا؛ إذا فاتتك حلقة أو حلقتان، تفقد الخيط. لا تعتمدوا عليّ، لأنني لا أشاهد المسلسلات".
ومع ذلك، سيكون هناك لقاء آخر بين ريال مدريد ومورينيو قريبًا، لأن بنفيكا سيواجه العملاق الإسباني في تصفيات دوري أبطال أوروبا. وستقام مباراة الذهاب في لشبونة يوم 17 فبراير، لكن بنفيكا يجب أن يخوض أولاً مباراة خارج أرضه أمام سانتا كلارا في الدوري البرتغالي يوم الجمعة.
