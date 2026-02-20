Goal.com
من الارتباط ببرشلونة إلى إطعام جثة صديقته للكلاب .. "برونو" يشعل غضب البرازيل من جديد

حُكم على حارس مرمى فلامنجو السابق بالسجن 22 عامًا بعد إدانته بقتل صديقته ولكنه الآن حر طليق ويستعد للعودة للملاعب!

ولدت إليزا ساموديو في عام 1985 في حياة من الفقر والمشقة، في أسرة تعاني من العنف حيث كان والدها يضرب والدتها بانتظام. ونتيجة لهذا العنف، هربت والدتها، وتركت زوجها في النهاية لتربي إليزا في فوز دو إيغواسو، وهي بلدية صغيرة في البرازيل.

لكن في سن العاشرة، انتقلت إليزا للعيش مع والدتها، التي تزوجت مرة أخرى وكانت تدير مزرعة لإنتاج الفلفل. مع استمرار تقاسم مسؤولية تربيتها، كانت تحلم بأن تصبح عارضة أزياء في المدينة الكبيرة، وأن تذهب إلى ساو باولو لتحقق نجاحًا في صناعة الأزياء.

لكنها لم تنجح في نهاية المطاف، حيث قُطعت حياتها بشكل مأساوي وبشع على يد حارس المرمى البرازيلي برونو فرنانديز دي سوزا، صديقها. توفيت إليزا في عام 2010، عن عمر 25 عامًا، وحُكم على برونو بالسجن لقتله، مع العديد من شركائه. هذه هي قصتهم...

  • Bruno Flamengo 2010Getty Images

    خلفية برونو

    نما برونو ليصبح أحد أفضل حراس المرمى في البرازيل خلال مسيرته القصيرة. بعد أن لعب لأتلتيكو مينيرو وكورينثيانز، كان انتقاله إلى فلامنجو بمثابة إيذان بمستقبل مشرق لهذا الحارس الشاب الذي يشق طريقه في هذا البلد الجنوب أمريكي. دفع فلامنجو 3 ملايين يورو للتعاقد معه، وفي البداية كان احتياطياً لدييجو - الحارس الأول للفريق - لكنه حصل على فرصته بعد إصابة زميله.

    وقد تفوق النادي البرازيلي على برشلونة في التعاقد معه، واستحوذ برونو على عناوين الصحف بعد أن أظهر أنه ماهر بقدميه بقدر ما هو ماهر بيديه. سجل ثلاث ضربات حرة للنادي، بالإضافة إلى ركلة جزاء، وحتى أنه أصبح قائد النادي.

    لكن في عام 2010، تم فتح تحقيق في اختفاء إليزا واغتيالها المزعوم؛ وقام فلامنجو بإيقاف برونو وسحب دعمه القانوني للاعب.

    قبل أشهر قليلة، كانت هناك شائعات بأنه سيشارك في كأس العالم 2010 مع البرازيل، لكنه لم يتم اختياره بسبب استعراضه في الملعب وميله إلى تنفيذ الركلات الثابتة. بدلاً من ذلك، أنهى العام في السجن.

    • إعلان

  • برونو وإليزا يلتقيان

    لم تتحقق أحلام إليزا في أن تصبح عارضة أزياء في ساو باولو، لذا اضطرت إلى البحث عن طرق أخرى لكسب رزقها. ورغم أنها ظهرت في العديد من جلسات التصوير للأزياء وتم ربطها بكريستيانو رونالدو بحسب تقرير لمراسل "جارديان" بارني روناي، إلا أن الفواتير لم تدفع، لذا بدأت في التمثيل في الأفلام الإباحية.

    في عام 2009، وفقًا لبرونو، التقى إليزا في حفل شواء ومارسوا الجنس. تركت إليزا بعد ذلك وظيفتها في مجال الأزياء لتكون مع نجم كرة القدم، لكنه كان متزوجًا. على الرغم من أنه ادعى أنه سيترك زوجته، إلا أن علاقته مع إليزا انتهت فجأة في نفس العام.

    أعلنت أنها حامل، وأنها لن تجري عملية إجهاض، على الرغم من الضغوط التي مارسها عليها لاعب كرة القدم. علنًا، ادعى فرنانديز أنه أنهى العلاقة؛ لكن هذا ليس ما حدث.

  • تاريخ العنف

    كانت علاقة الزوجين متقلبة بشكل واضح، وفي أكتوبر 2009، قدمت إليزا بلاغًا للشرطة، زاعمة أن برونو واثنين من أصدقائه، "روسو" و"ماكاراو"، احتجزوها رهينة. وزعمت أنها أُجبرت على تناول "مواد إجهاضية" تحت تهديد السلاح وتعرضت للضرب من قبل الرجال الثلاثة أثناء احتجازها. وبمجرد الانتهاء من اختبارات الحمض النووي، تم تأكيد ادعاء إليزا - فقد كان هناك بالفعل مواد إجهاضية في بولها، ولكن نتائج الاختبار لم تنشر إلا بعد اختفائها.

    بعد ذلك، طلبت إليزا إصدار أمر تقييدي ضد برونو، يمنعه من الاقتراب منها لمسافة 300 متر، لكن الطلب رُفض. كما نفى برونو جميع الادعاءات، مدعياً أنها مجرد خيالية.

    وقال: "ليست هذه المرة الأولى التي تختلق فيها هذه الأكاذيب لتحاول الإضرار بي".

  • فرصة ضائعة

    تقدمت إليزا بطلب إلى المحاكم البرازيلية للحصول على مزيد من الحماية من الحارس، وذلك بسبب الصدمة التي تعرضت لها جراء الاختطاف. لكن القاضي رفض الطلب، بحجة أن "حماية الأسرة" أمر حيوي؛ وكانت إليزا حامل في الشهر الخامس في ذلك الوقت.

    أنجبت طفلها في عام 2010، رغم أنها كانت تعيش مع صديقة لها في ذلك الوقت. لم يعترف برونو بأنه والد الطفل، رغم أن إليزا طلبت منه دفع نفقة الطفل. كما ادعت أنها تعرضت للاعتداء، فتمت إدانته مرة أخرى.

    وبالتالي، كانت هناك فرص متعددة للمحاكم والقانون لحماية إليزا، لكنهم فشلوا في ذلك.

  • جريمة القتل

    تفاصيل مقتل إليزا مروعة. بعد أن طلبت نفقة لأطفالها، تم استدعاؤها إلى مزرعة برونو، حيث اصطحبها اثنان من شركائه، يُدعيان "سباجيتي" وجورج ساليس، تحت ذريعة التفاوض على تسوية. لم يُرَ لها أثر بعد ذلك.

    ادعى برونو أنها غادرت طواعية وتخلت عن طفلهما نتيجة لذلك؛ وعُثر على الرضيع لاحقًا في أحد الأحياء الفقيرة، بعد أن تركته هناك زوجة الحارس على ما يبدو.

    أخبر ساليس، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت، الشرطة بما حدث. وفقًا لبي بي سي سبورت، تعرضت إليزا للضرب قبل أن يتم نقلها إلى مزرعة برونو. كان برونو يلعب لفريق فلامنجو في ذلك الوقت، لكنه وصل في الليلة التالية.

    في 10 يونيو، تم نقلها مع طفلها من المزرعة إلى منزل في بيلو هوريزونتي. هناك، خنقها ماركوس أباريسيدو، وهو ضابط شرطة سابق استأجره سباجيتي - بناءً على طلب برونو - لتنفيذ جريمة القتل. ثم تم تقطيع جثتها إلى أرباع وإطعام بقاياها للكلاب. لم يتم العثور عليها أبدًا.

  • Bruno Fernandes de SouzaGetty Images

    المحاكمة

    سلم برونو نفسه في 7 يوليو، لكنه أصر على براءته. وادعى أنه لم يرتب للقتل، بل سمع عنه من صديق له. بحثت الشرطة عن إليزا لكنها لم تتمكن من العثور عليها، وفي غضون ذلك، مُنحت حضانة الرضيع لأمه. أكدت اختبارات الحمض النووي لاحقًا أبوة برونو، لكن المحاكمة تأجلت حتى عام 2013 حيث سارع الدفاع إلى البحث عن أدلة تثبت براءة حارس المرمى.

    في النهاية، في 8 مارس 2013، حُكم على برونو بالسجن 22 عامًا، وكذلك ماركوس أباريسيدو. وحُكم على ماكاراو بالسجن 15 عامًا بتهمة حبس إليزا وقتلها وإخفاء جثتها. ومع ذلك، قضى برونو ست سنوات وسبعة أشهر فقط في السجن، حيث قدم محاموه طلبًا بإطلاق سراحه بسبب تأخيرات في طلب الاستئناف، وتم إطلاق سراحه من السجن في فبراير 2017.

  • Bruno BOA EsporteGetty Images

    الإصدار

    بعد إطلاق سراحه مباشرة، تلقى برونو عددًا مثيرًا للاشمئزاز من العروض من الأندية البرازيلية. وقّع عقدًا مع نادي بوا الذي يلعب في الدرجة الثانية، لكنه لم يلعب أبدًا، حيث صدر أمر في أبريل 2017 بإعادته إلى السجن، بعد أن ثبت أن محاميه يتحملون مسؤولية التأخير.

    في عام 2019، سُمح لبرونو بالعودة إلى منزله، حيث وُضع تحت الإقامة الجبرية لبقية مدة عقوبته. في البداية، كان سجن فارغينها ينوي السماح للحارس بالخروج خلال النهار فقط والعودة في المساء، لكن هذا الأمر ثبت أنه غير قابل للتطبيق، ونتيجة لذلك، سُمح له بالبقاء في منزله بشكل دائم.

    أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية، وقع نادي ريو برانكو، وهو نادٍ في الدرجة الرابعة في البرازيل، عقدًا مع برونو. كان ذلك مكلفًا للغاية من الناحية المالية، حيث انسحب جميع رعاته تقريبًا من اتفاقياتهم. لعب برونو بالفعل للنادي، لكن ذلك تسبب في ألم شديد لعائلة إليزا، ولا سيما والدتها سونيا.

    وقالت، وفقًا لبي بي سي: "لقد ارتكب جريمة شنيعة ومن العبث أن يصبح الآن مثلاً أعلى للأطفال والمراهقين. تسمح له المحاكم بكل رغباته، بينما لا أستطيع حتى العثور على رفات ابنتي".

    أعلن برونو رسميًا اعتزاله كرة القدم في عام 2021، وتطلع إلى ممارسة مهنة المستثمر. ومع ذلك، سيظل اسمه مرتبطًا بأحد أكثر القصص قتامة في تاريخ الرياضة البرازيلية.

  • برونو يعود في 2025

    والآن، وهو في الحادية والأربعين من عمره، يعود برونو لملاعب كرة القدم من بوابة فريق فاسكو دا جاما الذي انضم له مطلع العام الحالي عقب تجربة قصيرة مع كابيكسابا الذي شارك معه بالفعل في 3 مباريات.

    برونو لعب للمرة الأولى مع فاسكو قبل يوم، في التاسع عشر من فبراير لحساب كأس البرازيل ضد فيلو، وخسر بركلات الترجيح، واللافت للنظر أنه عاد لممارسة هوايته بتسديد الكرات الثابتة بعد أن سجل ركلة ناديه الأخيرة بنجاح.

    خسارة فاسكو صاحبها فرح من الجمهور البرازيلي بسبب قراره بضم برونو وإشراكه أساسيًا، وهو الذي أُدين واعترف بقتل صديقته، والسبب الوحيد لكونه حر طليق هو النظام القضائي البرازيلي والبطء في التعامل مع قضيته.

