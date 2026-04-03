"لا اختلاف في معدل الأعمار ولكن"!.. سر انهيار منتخب إيطاليا بالمقارنة مع عمالقة العالم

بعد عقدين من خيبات الأمل في كأس العالم، بين الغياب عن البطولة والمشاركات التي لا تُذكر؛ يواصل منتخب إيطاليا السير على حافة الهاوية، في محاولة للعودة إلى سابق عهده.

وعلى الرغم من نجاحه في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، التي تم إقامتها في العام التالي 2021؛ فإن منتخب الأتزوري الأول لكرة القدم، لم يعد من الفرق الكبيرة في العقدين الأخيرين.

فما هي مشاكل كرة القدم الإيطالية؟.. إنها لا حصر لها وبعيدة كل البعد عن الحل؛ بالنظر إلى الخسارة النكراء في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، ضد منتخب البوسنة والهرسك.

ومن بين هذه المشاكل بالتأكيد، قلة خبرة اللاعبين المستدعين وحتى المتاحين في الدوري الإيطالي؛ مقارنةً بما كان عليه الحال، قبل عقدين من الزمن.

ولم يكن منتخب إيطاليا الذي اختاره المدير الفني جينارو جاتوزو، فريقًا منخفض العمر أو مرتفع، مقارنةً بالمنافسين الكبار مثل "إسبانيا، فرنسا والأرجنتين"؛ ولكن الأزمة أن النجوم كبار السن في الأتزوري، لا يمتلكون خبرة أساسًا.

وبالتالي.. من الصعب أن يستفيد اللاعبين الصغار في منتخب إيطاليا، من زملائهم كبار السن؛ عكس ما يحدث في "إسبانيا، فرنسا والأرجنتين"، حيث يتم دمج الجيلين بشكلٍ رائع.