فيديو | "في الجيب" .. نجوم السنغال يسخرون من مواجهة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا!

وصل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تخطيه مالي في دور الـ8، وقبلها كان قد هزم السودان في ثمن النهائي، فيما نجح المنتخب المصري في الوصول لتلك المرحلة بعد فوزه على بنين في دور الـ16 ثم تخطيه "المعتاد" لمنتخب كوت ديفوار في ربع النهائي.

وسيلتقي المنتخبان في مواجهة تعد بالكثير من المتعة والإثارة مساء غدٍ الأربعاء لحساب نصف النهائي، فيما سيجمع الطرف الآخر من المربع الذهبي منتخبي المغرب ونيجيريا.