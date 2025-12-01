يخلق برنامج "المجلس" ومقدمه الإعلامي خالد جاسم، عبر شبكة قنوات "الكاس" القطرية، حالة خاصة في كأس العرب 2025، حيث يجمع نجومًا من 14 جنسية عربية مختلفة تقريبًا ما بين لاعبين سابقين وإعلاميين، لكنه شهد مشادة كلامية بين الثنائي العماني أحمد الرواس والمغربي عادل رحموني.
"لن أفتخر بما فعلتموه لأنها أفكار أوروبية" .. مشادة كلامية "عمانية – مغربية" في "المجلس" بقيادة أحمد الرواس
انطلاق كأس العرب
تستضيف قطر حاليًا منافسات كأس العرب 2025، للنسخة الثانية على التوالي، حيث انطلقت فعالياتها أمس الإثنين، ومن المقرر أن تنتهي في 18 من ديسمبر الجاري.
ويشارك 16 منتخبًا في البطولة العربية، مقسمين على أربع مجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور المقبل.
وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: سوريا، فلسطين، قطر، تونس.
المجموعة الثانية: جزر القمر، المغرب، عمان، السعودية.
المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الكويت، الإمارات.
المجموعة الرابعة: الجزائر، البحرين، العراق، السودان.
الرواس يقارن بين منتخبات آسيا وإفريقيا
الإعلامي الرياضي العماني أحمد الرواس فتح نقاشًا في برنامج "المجلس"، للمقارنة بين لاعبي المنتخبات العربية الآسيوية منها والإفريقية، وتحديدًا التونسية والجزائرية والمغربية.
ويرى أحمد الرواس أن المنتخبات التونسية والجزائرية والمغربية من صناعة أوروبية، حيث خرج أغلب لاعبيها للاحتراف الخارجي مبكرًا، ومنهم من وُلد في دول القارة العجوز بالفعل.
وأضاف الإعلامي العماني موجهًا حديثه لعادل رحموني: "أنتم أخذتم فكرة الأكاديميات من أوروبا، أكاديمية محمد السادس فُتحت قريبًا، أنا لن أفتخر بهذه الأشياء، لأنها أفكار أوروبية في الأساس، ريال مدريد وأندية أوروبا علمتكم عمل الأكاديميات".
انفعال عادل رحموني
حديث أحمد الرواس أفقد الإعلامي المغربي عادل رحموني أعصابه، مطالبًا إياه بالافتخار بما يحققه العرب، والبعد عن نغمة تقسيم عرب إفريقيا وعرب آسيا، مشددًا في الوقت ذاته على أن أكاديمية محمد السادس تخرج فيها لاعبون كُثر كياسين بونو، يوسف النصيري وغيرهما.
وقال رحموني بانفعال: "المنتخب المغربي الذي شارك في كأس العالم قطر 2022 نصف لاعبيه كانوا من خريجي الأكاديميات المغربية، عندنا أُطر مغربية أشرفت على أكاديمية محمد السادس، وقطر كذلك في أكاديمية أسباير، توقف عن احتقار العرب، فنحن لدينا أُطر كبيرة أشرفت على الأكاديميات".
وأضاف: "يوسف النصيري خريج مدارس أوروبا؟ ياسين بونو الذي تألق مع الهلال السعودي هل من أوروبا؟ ونايف أكرد؟، بونو خريج مدرسة الوداد وحصل على جائزة الأفضل في إفريقيا، أغلب لاعبي المنتخب المغربي خريجو الأكاديميات في المملكة".
رحموني اختتم موجهًا حديثه للرواس: "أكاديمية محمد السادس تعمل منذ 15-20 عامًا، لا بد أن نفتخر بالأُطر العربية بدلًا من أن نحتقر أنفسنا بهذه الطريقة، بجانب أنك تقول (أنتم ونحن)، هنا نحن جميعنا عرب".
في النهاية، شدد أحمد الرواس على أن حديثه يقتصر على جانب كرة القدم فقط، ولا يقصد به أي شيء آخر خاص بالدول والشعوب.
آخر إنجازات المغرب وعمان
بالحديث عن آخر إنجازات المنتخبين العماني والمغربي..
المنتخب الوطني الأول في المغرب كان قد وصل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام فرنسا (0-2)، وخسر كذلك مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا (1-2)، لكنه يبقى المنتخب العربي الأول الذي يحقق إنجاز الوصول لهذه المرحلة في الحدث العالمي.
أما المنتخب العماني فكان آخر إنجازاته الوصول لنهائي كأس الخليج العربي 2024، قبل خسارة اللقب بالهزيمة أمام البحرين (1-2).
فيما تأهل أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026، بينما فشل الأحمر العماني في الصعود من الدور الرابع "الملحق الآسيوي" بالتصفيات المؤهلة للمونديال.
- GOAL AR
انطلاقة المغرب وعمان في كأس العرب
من المقرر أن يفتتح المنتخب المغربي مشواره في كأس العرب قطر 2025، اليوم الثلاثاء، بمواجهة جزر القمر في تمام الساعة الثالثة عصرًا - بتوقيت مكة المكرمة -.
وفي اليوم ذاته، يلتقي المنتخب العماني بنظيره السعودي في تمام الساعة الثامنة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
فيما يلتقي المنتخبان المغربي والعماني في الخامس من ديسمبر الجاري، في الجولة الثانية من دور المجموعات، على أن يختتم الأحمر العماني تلك المرحلة بملاقاة جزر القمر في الثامن من الشهر الجاري، والمغرب أمام السعودية في اليوم ذاته.