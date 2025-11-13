EnglandGetty
محمود خالد

تشبه الـ"كروكس" .. توخيل يجهز إنجلترا لكأس العالم بأحذية "تحسن العقول"!

بعد ضمان مقعد في مونديال 2026..

ظاهرة جديدة قد تصنع طفرة في كرة القدم، قرر منتخب إنجلترا أن يطبقها في صفوفه، بحثًا عن تقنية تمنح اللاعبين "ميزة إضافية"، من أجل التحضير للمشاركة في كأس العالم 2026.

وباتت إنجلترا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الصيف المُقبل، بعدما ضمن "الأسود الثلاثة" صدارة المجموعة الحادية عشرة في التصفيات الأوروبية، برصيد 18 نقطة.

وبعد ابتعاده عن أقرب ملاحقيه بفارق "سبع" نقاط، فإن المنتخب الإنجليزي سيكون فيما يشبه بـ"النزهة"، خلال مواجهتي صربيا وألبانيا، في 13 و16 نوفمبر، حيث يتصارع منافسا إنجلترا على الوصافة المؤهلة إلى مرحلة الملحق.

  • أحذية تحسن العقول!

    ورصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، لاعبي منتخب إنجلترا، وهم يحضرون للتدريبات، مرتدين أحذية Nike Mind الجديدة، والتي يفترض أنها تساعد على تحسين ذهن اللاعبين وتزيد من مستوى تركيزهم.

    وقرر لاعبو إنجلترا ارتداء حذاء جديد "يحسن العقول"، قبل مواجهة صربيا، اليوم، إلا أن هذه التقنية لا تزال غير مفهومة من قِبل المدير الفني الألماني توماس توخيل.

    • إعلان
  • FBL-ENG-WC-2026-PRESSERAFP

    ماذا قال عنها مدرب إنجلترا؟

    وتحدث توخيل عن ذلك الحذاء الجديد الذي يشبه "الكروكس" في تصميمه، بكلمات تعكس عدم توافر أي معلومة لديه عن كيفية عملها، إلا أنه يعتقد أنها يمكن أن توفر قدرًا من المكسب الذي كان يعشقه السير ديف برايلسفورد، إبان فترته كرئيس لنخبة راكبي الدراجات في بريطانيا.

    وقال مدرب إنجلترا عن تلك التقنية "أخبروني أن اللاعبين يُمكنهم التركيز بشكل أفضل في الاجتماعات، إذا ما ارتدوا تلك الأحذية، آمل أن يصدقوا ذلك، فربما هو الأهم الآن".

    وأضاف توخيل "لا أفهم السبب العلمي وراء ذلك، حاولوا التحدث معي بشأنه، لكني لم أجد الوقت الكافي لاستبعاب الأمر، إلا أن جميع اللاعبين يرتدونه حاليًا".

    واستطرد "أنا أؤمن تمامًا بقوة التفكير الإيجابي، طالما أن الجميع يؤمنون به. أخبرني أحدهم بالأمس عن تلك الأحذية، ثم رأيت الجميع يرتدونها".

  • Netherlands v England: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    مسيرة الأسود في تصفيات كأس العالم 2026

    ونجح منتخب إنجلترا في تحقيق العلامة الكاملة على مدار 6 جولات من رحلته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026، كما حققت كتيبة توخيل، مسيرة مثالية، حيث لم يستقبل "الأسود الثلاثة" أي هدف في التصفيات.

    وجاءت نتائج المنتخب الإنجليزي في تصفيات كأس العالم 2026، على النحو التالي..

    * الجولة الأولى: إنجلترا (2-0) ألبانيا - سجل الثنائية: مايلز لويس-سكيلي، هاري كين.

    * الجولة الثانية: إنجلترا (3-0) لاتفيا - سجل الثلاثية: رييس جيمس، هاري كين، إبريتشي إيزي.

    * الجولة الثالثة: أندورا (0-1) إنجلترا - سجل الهدف: هاري كين.

    * الجولة الرابعة: إنجلترا (2-0) أندورا - سجل الثنائية: كريستيان جارسيا (بالخطأ)، ديكلان رايس.

    * الجولة الخامسة: صربيا (0-5) إنجلترا - سجل الخماسية: هاري كين، نوني مادويكي، إزري كونسا، مارك جيهي، ماركوس راشفورد.

    * الجولة السادسة: لاتفيا (0-5) إنجلترا - سجل الخماسية: أنتوني جوردون، هاري كين (هدفين)، ماكسيمس تونيسيفس (بالخطأ)، إبريتشي إيزي.

  • England v France: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    رسالة تحذير إلى هجوم إنجلترا

    ووجه توماس توخيل، رسالة تحذير إلى نجوم الخط الهجومي في منتخب إنجلترا، بأن ليس كل منهم قادر على التأقلم مع نظامه، في ظل المنافسة القوية، مع الإنذار بإمكانية الاستبعاد من كأس العالم.

    وقرر توخيل استدعاء جود بيلينجهام وفيل فودين، ثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي، في قائمة إنجلترا خلال معسكر نوفمبر، بعد غيابات مفاجئة في الشهور الأخيرة، حيث بات الثنائي في وضع أفضل مع نادييهما، فيما غاب كول بالمر، نجم تشيلسي، للإصابة ومورجان جيبس وايت، نجم نوتنجهام، عن القائمة، إلا أنهما لا يزالان خيارات هجومية متاحة لتوماس توخيل، مع وجود القائد والهداف التاريخي، هاري كين، نجم بايرن ميونخ.

    مع وجود بيلينجهام وفودين وهاري كين، قال توخيل، في تصريح لشبكة TalkSport، إنه لن يتمكن من إشراك الثلاثي معًا في ظل طريقة اللعب الحالية، والتوازن الذي بات المنتخب يتمتع به حاليًا، خاصة وأن هيكل المنتخب يضم أيضًا أجنحة متخصصة في مراكزها، سواءً بالرقم 6 و8 و10 و9.

    واعترف توخيل بصعوبة الاختيار في ظل الوفرة الهجومية التي يتمتع بها المنتخب الإنجليزي، فيما ألمح بأن فيل فودين ربما يتم الاعتماد عليه كلاعب رقم 8، رغم أنه يملك أيضًا إمكانية اللعب في مركزي 10 و9، فيما أكد المدرب الألماني أنه من الصعب اختيار خمسة لاعبين رقم 10 للمشاركة في بطولة واحدة.

    وعقب انتهاء الجولتين الختاميتين من تصفيات كأس العالم، فإن منتخب إنجلترا لن يجتمع مجددًا قبل شهر مارس المُقبل، والتي ستمثل الفرصة الأخيرة لتوخيل، قبل الاستقرار على الشكل المثالي لقائمة الـ26 لاعبًا، التي ينتظر الإعلان عنها خلال شهر مايو أو يونيو المُقبلين.