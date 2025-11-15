غاب يامال فظهر مارادونا "الإسباني" .. لا تأمن الماتادور إطلاقًا في وجود "ملك النهائيات"!

إذا غابت المتعة مع تحركات لامين يامال، أو غياب عازف الوسط، بيدري، فإن ذلك لن يمنع المنتخب الإسباني، من تقديم أداء شرس يتمتع بالإقناع والإمتاع، بعدما أحكم سيطرته على مجريات مباراة جورجيا.

هناك من يتألق مع منتخب بلاده، أكثر من الأندية، ذلك هو المهاجم ميكيل أويارزابال، نجم ريال سوسييداد، الذي رغم أرقامه التهديفية الجيدة مع فريقه، إلا أن بزوغه كنجم كبير في كرة القدم، وضح جليًا مع كتيبة دي لافوينتي، لدرجة جعلت الكثيرين يقارنوه بمارادونا ورونالدو الظاهرة، عندما يرتدي قميص بلاده.

أويارزابال سجل الهدف الأول من علامة الجزاء، فيما أحرز هدفه الثاني من "لعب مفتوح"، ورغم رقابة فلاديمير ماموتشافيلي، له، إلا أن نجم سوسييداد لم يكن معاناة في ترجمة عرضية فيران توريس، ليرتقي للكرة ويضعها برأسية رائعة في المرمى.

ولم يكتفِ أويارزابال بذلك، بل صنع تمريرة حاسمة إلى فيران توريس، ليسجل الهدف الثالث، في لقطة تثبت رؤية نجم سوسييداد في التحرك بهدوء، واقتناص اللحظة المناسبة للانطلاق، وإن ساعده على ذلك غفلة دفاعية، تركته وحيدًا يلحق بالكرة، ليثبت خطأ الدفاع الجورجي الجسيم.