Goal.com
مباشر
Jeffrey Epstein Milan Real Madrid gfx (Goal only)Getty/Ai
هيثم محمد

حضور قمة ريال مدريد وبيع ميلان .. 4 مرات كرة القدم ظهرت في "ملفات إبستين"

العالم بأكمله يتحدث عن رجل الأعمال المتورط في جرائم عدة وعن الملفات الخاصة به التي تكشف عنها تباعًا وزارة العدل الأمريكية، وما تكشفه من أسرار وخبايا طالت حتى عالم كرة القدم

ملفات جيفري إبستين، العالم بأكمله يتحدث عن الوثائق التي تكشف عنها تباعًا وزارة العدل الأمريكية في الأيام الماضية، والتي كشفت المزيد من الأسرار عن رجل الأعمال الأمريكي المشبوه الذي انتحر في السجن ب2019 بعد اتهامات له بتجارة البشر، الاغتضاب، والاعتداء الجنسي.

وكشفت الملفات تباعًا عن صلات وعلاقات بين إبستين والعديد من الشخصيات الشهيرة حول العالم، من رؤساء ورجال دولة وأعمال وغيرهم من أصحاب النفوذ، وفي الدفعة الأخيرة، بدأت أسماء من عالم كرة القدم تظهر أيضًا في تلك الملفات، وإن كان وجب التوضيح أن ظهورهم لا يعني ارتباطهم بالجرائم المُدان بها إبستين.

  • طلب حضور قمة ريال مدريد في الأبطال

    تظهر رسالة إلكترونية في فبراير 2018 من ليسلي جروف إلى إبستين ردًا بخصوص طلبه الحصول على تذكرتين لحضور قمة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بناء على طلب من البارونة أريان دي روثشيلد، ولكن بحسب المرسل، لم تنجح في توفير التذكرتين.

    • إعلان

  • شراء ميلان

    الملف المسمى "EFTA00796528" في سلسلة الوثائق المفرج عنها في الأيام الماضية يتحدث بالكامل عن عملية بيع ميلان واستحواذ شركة "إليوت"، بداية من رسالة من إبستين إلى ديفيد ستيرن في يوليو 2018 بخصوص قرار الشركة الأمريكية "إليوت" عدم بيع ميلان، ثم مجموعة من البيانات حول النادي وتاريخه العريق، وقيمته السوقية، والمهتمين المحتملين بشراء العملاق الإيطالي في السوق العالمية من دول.

  • حضور ديربي ميلانو

    رسالة إلكترونية أخرى بتاريخ فبراير 2014 من إبستين نفسه إلى إدواردو تيودوراني يسأل فيها إذا كان سيحضر لقاء ميلان وإنتر، ديربي ميلانو، المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وسجل فيها جويل أوبي للنيراتزوري وجيريمي مينيز للروسونيري، في حقبة كانت من الأسوأ في تاريخ الناديين.

  • اجتماع مع مالك تشيلسي

    كشفت الوثائق عن اجتماع بين مالك تشيلسي الحالي تود بولي وإبستين في 2011، ثلاثة أعوام بعد اتهامه رسميًا في قضايا جنسية ودخوله السجن على إثرها، إذ يطلب إبستين من ليسلي جروف تعريفه على شخص يعمل في شركة بولي "جوجنهايم".

    سلسلة من الرسائل الالكترونية تم الكشف عنها تظهر اتصالات بين بولي، إبستين، وجروف، واجتماع بين رجلي الأعمال خلال تلك الفترة، الأمر الذي تواصلت "أتلتيك" مع ممثلي مالك تشيلسي بخصوصه، ولكن رجل الأعمال رفض التعليق على علاقته بإبستين.

0