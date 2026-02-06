فيديو | مكيدة من أداما تراوري.. مواجهة جديدة مع كوكوريلا في برنامج تلفزيوني بعد مشاجرة الملعب!

تواجه كوكوريلا وأداما وجهاً لوجه خلال آخر ديربي لندني بين البلوز والهامرز، حيث تفوق أداما بعد أن ألقى بالظهير الأيسر أرضاً. أدى ذلك إلى شجار حاول فيه جواو بيدرو الدفاع عن زميله، بعد أن سجل إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة التي شهدت خمسة أهداف. ومع ذلك، تم وضع الثنائي معاً في لقاء محرج على التلفزيون الإسباني.

في حديثه إلى برنامج 3 Cat Fanzone، اعترف كوكوريلا أنه استفز أداما. وقال: "جواو بيدرو أنقذ حياتي، بصراحة، لو كنت جواو، لركضت إلى الوراء.

"كان ذلك قرب نهاية المباراة. تدخلت قليلاً، وتشاجرنا، وفي لحظة ما وقفت ورأيت أنني قريب جداً منه.

"لذلك فكرت، سأخرج رأسي قليلاً وأرى ما إذا كان بإمكاني إثارة الأمور، ثم أمسك بي، وجذبني إلى الأسفل، واندلعت مشاجرة حقيقية، هذه الأمور تحدث، ولا أرى فيها أي مشكلة، ومع ذلك، إذا صادفته في الشارع، سأتردد في إلقاء التحية عليه بعد هذا الحادث".