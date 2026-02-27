Getty Images Sport
"مفتوح لكل الاحتمالات!" - مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو يرفض استبعاد عودة مفاجئة إلى توتنهام هذا الصيف
تودور يتولى مسؤولية تدريب توتنهام
تم إعفاء فرانك من مهامه كمدرب رئيسي لفريق توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر بعد هزيمة الفريق 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل. تركت هذه النتيجة الفريق الشمالي اللندني بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعد سلسلة من انتصارين فقط من أصل 17 مباراة.
ومنذ ذلك الحين، تقلص الفارق مع الفرق الثلاثة الأخيرة إلى أربع نقاط بعد تعادل وست هام 0-0 مع بورنموث يوم السبت الماضي وهزيمة توتنهام 4-1 في ديربي شمال لندن على يد منافسه وأسد الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في اليوم التالي.
أشرف إيغور تودور على الهزيمة أمام الغانرز بعد أن تولى مقاليد الأمور في توتنهام بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، حيث وقع الكرواتي عقدًا لمدة خمسة أشهر في العاصمة. والآن، من المتوقع أن يتولى بوكيتينو مقاليد الأمور في توتنهام للمرة الثانية.
وكشف الأرجنتيني أنه "منفتح على كل الاحتمالات" بمجرد انتهاء كأس العالم هذا الصيف.
"منفتح على كل شيء!"
قال بوكيتينو لمحطة الإذاعة الإسبانية Radiogaceta de los Deportes إنه يركز على كأس العالم، قائلاً: "هناك دائماً شائعات، وأنا دائماً مرتبط [بالأندية]. بتوتنهام، تماماً كما كنت مرتبطاً في وقت ما بإسبانيول، أو بأندية أخرى.
في النهاية، خاصة بسبب ماضيي في تلك الأندية، عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يميل الناس إلى الاعتماد على العواطف ويقولون: "حسنًا، مع ماوريسيو لعبنا كرة قدم جيدة" أو أي شيء آخر.
"لكن لا. نحن نركز على كأس العالم، على الولايات المتحدة. عقدي يستمر حتى بعد كأس العالم، وبعد ذلك سنرى ما قد يحدث. منفتح على كل شيء، أليس كذلك؟"
أوقعت القرعة الولايات المتحدة في مجموعة سهلة نسبياً في كأس العالم الذي تقام في أرضها، وستلعب ضد أستراليا وباراغواي وإحدى الدول التالية: تركيا أو رومانيا أو سلوفاكيا أو كوسوفو، حيث تسعى إلى الاستفادة من ميزة اللعب على أرضها هذا الصيف.
غادر بوكيتينو توتنهام في عام 2019
تولى بوكيتينو منصب مدرب توتنهام في عام 2014 بعد أن لفت الأنظار خلال فترة عمله القصيرة كمدرب لساوثهامبتون. خلال فترة عمله في شمال لندن، قاد بوكيتينو توتنهام إلى أفضل مركز له على الإطلاق في الموسم 2016-17، حيث احتل المركز الثاني، كما حصل على الميدالية الفضية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2015 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2019.
ومع ذلك، بدأ توتنهام موسم 2019-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل متعثر تحت قيادة بوكيتينو، مما كلفه منصبه في نوفمبر 2019. بعد أكثر من عام بقليل من رحيله عن توتنهام، تم تعيين بوكيتينو مدربًا لباريس سان جيرمان، وقاد العملاق الفرنسي إلى الفوز بكأس الأبطال 2020 وكأس فرنسا 2021 ولقب الدوري الفرنسي 2021-22.
وبعد عام من مغادرته باريس سان جيرمان في 2022، تولى بوكيتينو منصب المدير الفني لتشيلسي، لكنه ترك منصبه في ستامفورد بريدج بعد عام واحد فقط قبل أن يتولى منصبه الحالي مع منتخب الولايات المتحدة في سبتمبر 2024.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لكن منذ رحيل بوكيتينو، تراجع توتنهام تدريجياً في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة سلسلة من المدربين، منهم جوزيه مورينيو ونونو إسبيريتو سانتو وأنطونيو كونتي وأنجي بوستيكوغلو، وأخيراً فرانك.
خلف الدنماركي بوستيكوغلو في شمال لندن الصيف الماضي، على الرغم من فوز الأسترالي بدوري أوروبا، مما أنهى انتظار النادي الطويل للفوز بلقب. ومع ذلك، أشرف بوستيكوغلو على احتلال المركز 17 في الموسم الماضي، حيث عانت الفرق الثلاثة الصاعدة - ليستر وإيبسويتش وساوثهامبتون - في الدوري الممتاز.
لكن توتنهام يجد نفسه الآن غارقًا في معركة الهبوط ويأمل في تحسين أدائه المتدهور مؤخرًا. في الواقع، لم يفز توتنهام بأي مباراة في الدوري في عام 2026، حيث حصد أربع نقاط فقط من تسع مباريات خاضها حتى الآن هذا العام قبل مباراة الأحد ضد فولهام.
