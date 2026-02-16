مفاوضات عقد ويستون ماكيني في طريق مسدود، حيث يطلب نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم من يوفنتوس مضاعفة راتبه

يكمن جوهر المشكلة في الفارق الكبير في التقييم بين معسكر اللاعب وإدارة يوفنتوس. يحصل ماكيني حاليًا على راتب أساسي يقدر بين 2.5 مليون و3 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مكافآت يسهل الحصول عليها. ومع ذلك، بعد سلسلة من الأداء المتميز، يطلب فريقه مضاعفة الأرقام، وفقًا لتقرير جازيتا ديلو سبورت. في حين أن إدارة يوفنتوس مستعدة لتقديم زيادة في الراتب لمكافأة إنتاجه، إلا أنها ترددت حتى الآن في تلبية جميع مطالب وكلائه، مما أدى إلى مأزق متوتر استمر لمدة 18 شهرًا.

على الرغم من الخلافات المالية، لا يزال هناك شعور أساسي بالتفاؤل في مركز التدريب كونتينتاسا. لم يخف الأمريكي أبدًا حبه للنادي، وكان وجود لوتشيانو سباليتي عاملًا مغيرًا لقواعد اللعبة. قدم والد ماكيني، جون ماكيني، مؤخرًا تأييدًا قويًا للتشكيلة الحالية، وكشف أن ابنه لم يكن أبدًا بهذه السعادة في مسيرته الكروية، وأعزى الفضل في تغيير مزاجه إلى المدرب. هذا الارتباط العاطفي بالمدينة والمدرب هو أقوى ورقة رابحة للنادي في المفاوضات التي أصبحت الأولوية الجديدة بعد تمديد عقد كينان يلدز.