AFP
ترجمه
مفاوضات عقد ويستون ماكيني في طريق مسدود، حيث يطلب نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم من يوفنتوس مضاعفة راتبه
الخلاف حول الراتب بين ماكيني ويوفنتوس
يكمن جوهر المشكلة في الفارق الكبير في التقييم بين معسكر اللاعب وإدارة يوفنتوس. يحصل ماكيني حاليًا على راتب أساسي يقدر بين 2.5 مليون و3 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مكافآت يسهل الحصول عليها. ومع ذلك، بعد سلسلة من الأداء المتميز، يطلب فريقه مضاعفة الأرقام، وفقًا لتقرير جازيتا ديلو سبورت. في حين أن إدارة يوفنتوس مستعدة لتقديم زيادة في الراتب لمكافأة إنتاجه، إلا أنها ترددت حتى الآن في تلبية جميع مطالب وكلائه، مما أدى إلى مأزق متوتر استمر لمدة 18 شهرًا.
على الرغم من الخلافات المالية، لا يزال هناك شعور أساسي بالتفاؤل في مركز التدريب كونتينتاسا. لم يخف الأمريكي أبدًا حبه للنادي، وكان وجود لوتشيانو سباليتي عاملًا مغيرًا لقواعد اللعبة. قدم والد ماكيني، جون ماكيني، مؤخرًا تأييدًا قويًا للتشكيلة الحالية، وكشف أن ابنه لم يكن أبدًا بهذه السعادة في مسيرته الكروية، وأعزى الفضل في تغيير مزاجه إلى المدرب. هذا الارتباط العاطفي بالمدينة والمدرب هو أقوى ورقة رابحة للنادي في المفاوضات التي أصبحت الأولوية الجديدة بعد تمديد عقد كينان يلدز.
- AFP
سكين الجيش السويسري متعدد الاستخدامات الخاص بسباليتي
على أرض الملعب، لم تكن أهمية ماكيني أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. منذ تولي سباليتي زمام الأمور، تم توظيف اللاعب الأمريكي في مجموعة متنوعة من الأدوار، حيث أظهر مرونة تكتيكية لا يضاهيها سوى القليل من لاعبي الفريق. سواء كان يلعب كلاعب وسط متنقل أو صانع ألعاب متقدم، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها. في الهزيمة الأخيرة في ديربي إيطاليا أمام إنتر، كان بمثابة شرارة مضيئة حتى في ظل الظروف الصعبة، حيث قدم اللاعب التكساسي تمريرتين حاسمتين لأهداف أندريا كامبياسو ومانويل لوكاتيلي. لديه الآن أربع تمريرات حاسمة وعدد مماثل من الأهداف في الدوري الإيطالي، كما سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.
الأسماك المفترسة تبدأ في الدوران
انقضاء مدة عقد ماكيني، الذي من المقرر أن ينتهي في يونيو من هذا العام، قد أثار اهتمام الأندية المنافسة في أوروبا وأمريكا الشمالية. بصفته أحد رموز كرة القدم الأمريكية، يحظى ماكيني بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، لكن الاهتمام به في بلده يهدد خطط يوفنتوس. فقد ظهرت تقارير تفيد بأن ميلان يراقب الوضع عن كثب، على أمل أن يجمع ماكيني مع مواطنه كريستيان بوليسيتش في سان سيرو.
وسط الشائعات المتداولة حول احتمال انتقاله إلى الدوري الأمريكي أو أحد الأندية المنافسة المحلية، اضطر كوري جيبس، وكيل اللاعب، إلى الدفاع عن موقف لاعب الوسط ضد ما وصفه بـ "الأكاذيب والدعاية". وقد لجأ جيبس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لينفي التقارير التي تحدثت عن انقطاع الاتصال بشأن عمولات الوكيل، وكان حازماً في قوله: "عادةً لا أرد على المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عندما يتم نشر معلومات كاذبة، خاصة من حسابات معتمدة، لا بد لي من التدخل. أنا وكيل وستون ويمكنني أن أؤكد أن كل ما يرد أدناه كاذب. اعرفوا الحقائق قبل نشر الأكاذيب والدعاية".
- Getty Images Sport
الطريق إلى الأمام
بالنسبة ليوفنتوس، المهمة واضحة: التوصل إلى حل وسط قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية وتحوّل خطر رحيل اللاعب كلاعب حر إلى حقيقة واقعة.
أثبت ماكيني أنه الناجي النهائي في تورينو، حيث صمد خلال عدة فترات انتقالات بدا فيها أنه مقدر له الرحيل. والآن بعد أن أصبح يُعتبر أخيرًا "لا يمكن المساس به" من قبل الجهاز الفني، فإن السؤال الوحيد المتبقي هو ما إذا كان محاسبو النادي قادرين على تلبية طموحات ممثلي اللاعب لإبقاء نجم المنتخب الأمريكي في الفريق الأسود والأبيض لسنوات قادمة.
إعلان