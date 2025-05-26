مفارقة رونالدو تلعن النصر.. 800 شمعة لا تكفي لإضاءة ظلام الموسم الصفري الثالث!

البرتغالي في موقف لا يُحسد عليه!

أسدل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الستار على موسم آخر حافل بالأرقام الفردية المبهرة، بتسجيله هدفه رقم 800 على صعيد الأندية خلال مباراة فريقه النصر أمام الفتح في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025.

هذا الهدف لم يكن مجرد رقم جديد يُضاف لسجلاته التاريخية، بل ساهم أيضاً في حسمه للقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني توالياً، وهو إنجاز يعكس بلا شك قدرته التهديفية الاستثنائية التي لا تخفت رغم تقدمه في العمر.

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