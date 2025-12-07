مفاجأة من العيار الثقيل .. القبض على لاعب دولي في وسط لندن بعد مشاجرة وإصابات بالغة

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تم القبض على لاعب كرة قدم دولي لم يتم الكشف عن اسمه، يبلغ من العمر 29 عامًا، في وسط لندن بتهمة الاعتداء والشغب عقب حادثة وقعت في منطقة ويست إند في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
ماذا حدث
تم استدعاء ضباط شرطة العاصمة إلى شارع واردور في سوهو، بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم السبت بعد تلقيهم بلاغات عن وقوع اعتداء. عند وصولهم، احتجزت الشرطة الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، والذي تم التأكد من أنه لاعب كرة قدم دولي، بينما تم نقل الضحية المزعومة إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. لا يُعتقد أن الإصابات التي لحقت بها ستؤثر على حياته أو تهددها. تم القبض على اللاعب بتهمة ارتكاب جريمتي المشاجرة والاعتداء.
هوية اللاعب
نظرًا للقيود القانونية المفروضة بموجب قانون المملكة المتحدة، لم يتم الكشف عن اسم لاعب كرة القدم أو تأكيده من قبل الشرطة أو وسائل الإعلام. تهدف هذه الممارسة، المتأثرة بإرشادات لجنة ليفيسون للتحقيق، إلى حماية هوية المشتبه به ما لم يتم تحديد ظروف استثنائية أو توجيه تهم رسمية. وقد حظي الحادث باهتمام إعلامي كبير. لم يتم الكشف عن اسم نادي لاعب كرة القدم أيضًا، ولكن تم الإفراج عن اللاعب بكفالة ويمكنه الوفاء بالتزاماته المهنية بما في ذلك السفر المسموح به في انتظار نتائج التحقيق.
بيان الشرطة
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في مكان الحادث بتهمة ارتكاب جريمتي اعتداء وجريمة شغب. وقد أُفرج عنه بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات".
ماذا بعد؟
تواصل الشرطة التحقيق في قضية الاعتداء في ويست إند، وستظهر المزيد من التفاصيل مع تقدم التحقيقات، في الوقت ذاته تستمر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين، عندما يزور مانشستر يونايتد فريق وولفرهامبتون، متذيل الترتيب.